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29.06.2026 19:44

Θάνατος Άγγελου: Την Τρίτη η απόφαση του δικαστηρίου – Οι αλληλοκατηγορίες και τα 32 τραύματα στο κορμάκι του παιδιού που «μίλησαν»

29.06.2026 19:44
Aggelos

Αύριο αναμένεται η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, για το θάνατο του μικρού Άγγελου, του 3χρονου αγοριού που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025, μετά τη βαριά κακοποίησή του. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του 3χρονου παιδιού, είναι η 27χρονη μητέρα του και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν ο ένας να ρίξει τις ευθύνες στον άλλο.

«Εγώ δεν έκανα τίποτα στο παιδί μου» ανέφερε στην απολογία της η μητέρα, η οποία υποστήριξε ότι ο σύντροφός της προκαλούσε εγκαύματα στο παιδί «για να βάλει μυαλό». Η ίδια μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη που δεν κατάφερε να το σώσει, με την υπεράσπισή της πάντως, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιων του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, να θέτει ζητήματα ικανότητας αντίληψης, παρουσιάζοντας γνωματεύσεις που έδειξαν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της είναι 63 και άρα δύσκολο να μπορέσει να αντιληφθεί τον κίνδυνο ή και να επιλύσει καταστάσεις.

 Από την πλευρά του, ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, στην απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν είχε ουδέποτε χτυπήσει το παιδί και πως είχε πολύ καλή σχέση μαζί του. «Είχα υποψίες ότι το χτυπάει, αλλά μπροστά μου δεν το χτυπούσε ποτέ. Είχα βγάλει βίντεο το παιδί με τις μελανιές και της είπα ότι εάν το ξαναχτυπήσει θα την πάω στην Αστυνομία» τόνισε ο 45χρονος, συμπληρώνοντας ότι το μοιραίο πρωινό -που η μητέρα του παιδιού είχε πάει να αγοράσει καφέ- ο ίδιος, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού, άκουσε τον ήχο από το χτύπημα του παιδιού πάνω στο τραπεζάκι.

Κατηγορούμενος στη δίκη, όχι όμως για την ανθρωποκτονία, αλλά για κακοποίηση του παιδιού σε προγενέστερο χρόνο, είναι και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, σε βάρος του οποίου είχε κάνει καταγγελία η 27χρονη μητέρα. Όταν η πρόεδρος του Δικαστηρίου ρώτησε τους κατηγορούμενους εάν κάτι θέλουν να συμπληρώσουν, μόνο ο 45χρονος ζήτησε συγγνώμη από τον Άγγελο.

Η εισαγγελέας, στην αγόρευσή της τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι και οι δύο κατηγορούμενοι «λένε ψέματα» και ότι το παιδί, στο κορμάκι του οποίου εντοπίστηκαν 32 τραύματα, κακοποιούνταν συστηματικά. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι το παιδί χτύπησε μόνο του. Μπορούμε να πούμε ότι αυτοί χτυπούσαν το παιδί ανελέητα» σημείωσε, σχολιάζοντας ότι και οι δύο κατέστρεφαν σιγά-σιγά το άτυχο αγοράκι. Η εισαγγελέας, που πρότεινε την απαλλαγή του βιολογικού πατέρα, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία, τόσο της 27χρονης μητέρας, όσο και του 45χρονου συντρόφου της. Το δικαστήριο διέκοψε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα. Η απόφαση αναμένεται αύριο στις 12 το μεσημέρι.

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