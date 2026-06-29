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29.06.2026 18:42

Μαύρη ημέρα για τον κλάδο των κατασκευών: Δύο εργαζόμενοι νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα

29.06.2026 18:42
construction-workers

Δύο εργατικά δυστυχήματα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στον κλάδο των κατασκευών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) εργάτης σε εργοτάξιο στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας καταπλακώθηκε από από χώματα και άλλα φερτά υλικά.  

Τον εργάτη ανέσυρε νεκρό η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. 

Στη Λέσβο 61χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε, πέφτοντας από σκέπη σπιτιού. Ο 61χρονος σύμφωνα με πληροφορίες είχε συνταξιοδοτηθεί, αλλά συνέχιζε να εργάζεται για να βγάλει τα προς το ζην.

Το Εργατικό Κέντρο Λέσβου καλεί αύριο Τρίτη (30/6) στις 7.30 μ.μ. σε συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη, καταγγέλοντας την αύξηση του εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλη την Ελλάδα. «Τα εργατικά ατυχήματα διαδέχονται το ένα το άλλο, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων θυσιάζονται καθημερινά στο βωμό του κέρδους. Ήδη το 2026, πάνω από 60 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους».

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