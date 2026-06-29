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29.06.2026 14:47

Λαγοκέφαλοι: 15χρονος έσπασε ρεκόρ – Έπιασε 158 από τα τοξικά ψάρια (Video)

29.06.2026 14:47
lagokefalos

Σε πραγματική μάστιγα των λαγοκέφαλων εξελίχθηκε 15χρονος, ο οποίος κατάφερε να πιάσει στο πλαίσιο ειδικής δράσης 158 από τα επικίνδυνα ψάρια που έχουν εισβάλλει στις ελληνικές θάλασσες.

Πρόκειται για τον Γιάννη Τσουκτουρίδη, μαθητή του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου, στο πλαίσιο της 10ήμερης δράσης που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα.

Ο πιτσιρικάς που ψαρεύει από ηλικία 9 ετών απέσπασε το πρώτο βραβείο, κερδίζοντας ένα καλάμι ψαρέματος, χάρη στις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Action24, η ενασχόλησή του με την αλιεία του λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

«Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην τελευταία του εξόρμηση κατάφερε να αλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλους στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας.

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε, ενώ θέλησε να διευκρινίσει και ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί ανησυχία: «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή», εξήγησε.

O εμπνευστής της δράσης, ο ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλης Καρποδίνης, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί. «Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», δήλωσε.

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