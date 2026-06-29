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29.06.2026 13:49

Φώκια εντοπίστηκε νεκρή ανοιχτά από το Ακρογιάλι Μεσσηνίας

29.06.2026 13:49
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Νεκρή φώκια εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (29/6) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι Μεσσηνίας, στον Δήμο Δυτικής Μάνης.

Το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή από ψαράδες, οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.

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