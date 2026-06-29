Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

Εξιτήριο έλαβε η 75χρονη που χθες πήδηξε από το μπαλκόνι του φλεγόμενου σπιτιού της στην Καλλιθέα, λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο διαμέρισμα.

Η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο και κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τον 80χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, η φωτιά πολύ γρήγορα ανέβηκε από το ισόγειο στον πρώτο όροφο. Ο 80χρονος μπόρεσε να διαφύγει από το πίσω μέρος, από την γκαραζόπορτα και φέρει ελάχιστα τραύματα στο πόδι.

Η σύζυγός του, ωστόσο, δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει, οπότε βγήκε στο μπαλκόνι και ζητούσε βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή περνούσε από κάτω ένας διανομέας, ενώ είχαν συγκεντρωθεί και αρκετοί πολίτες. Όλοι μαζί σχημάτισαν ένα ανθρώπινο πλέγμα με τα χέρια τους και με τα σώματά τους και την προέτρεψαν να πηδήξει από το μπαλκόνι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά πήρε εξιτήριο.

Η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που έσπευσαν να τη βοηθήσουν. «Να είναι καλά τα παιδιά. “Πήδα”, μου λέγανε, “πήδα”, και με κράτησαν και πήδηξα», ανέφερε. Η ίδια είπε πως δεν κατάλαβε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Από την είσοδο πήρε φωτιά και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι».

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τη μητέρα του για όσα συνέβαιναν μέσα στο φλεγόμενο σπίτι. «Μου μίλησε η μητέρα μου και μου λέει “καίγονται όλα, καίγονται όλα, έχω πάρει φωτιά. Δεν ξέρω πού είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται”. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι», είπε.

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