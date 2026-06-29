Έναν 65χρονο άνδρα συνέλαβαν στη Φθιώτιδα αστυνομικοί, μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας, για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το συμβάν φαίνεται να είχε λάβει χώρα στις αρχές του περασμένου μήνα σε περιοχή της Λοκρίδας, όταν ο συλληφθείς φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος. Εκεί, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ακόμη και ποινή κάθειρξης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση οι ανακριτικές αρχές εντόπισαν στοιχεία που καίνε τον κατηγορούμενο σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά του, καθώς φαίνεται ότι συνήθιζε να περιφέρεται στα μέρη όπου έπαιζε ο 12χρονος και άλλοι συνομήλικοί του. Μάλιστα το επίμαχο βράδυ φέρεται να παρέσυρε το παιδί στο αυτοκίνητο του λέγοντάς του ότι θα το γυρίσει σπίτι του. Αντ’ αυτού κατέληξαν σε ερημική τοποθεσία.

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