Με καθυστέρηση τουλάχιστον μίας ώρας ξεκίνησε μετά τις 10.00 το πρωί της Δευτέρας η συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου για την πολύκροτη υπόθεση του μαρτυρικού θανάτου του 3χρονου Άγγελου, καθώς αναμενόταν η μεταγωγή του 44χρονου κατηγορούμενου από τις φυλακές Αλικαρνασσού.

Ο 44χρονος, πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, με την δίκη να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αναμένεται να ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια οι αγορεύσεις των συνηγόρων, πριν το δικαστήριο οδηγηθεί στην έκδοση της απόφασής του.

Η απολογία του ξεκίνησε με ερωτήσεις της προέδρου για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Όπως μεταδίδει το cretalive, o κατηγορούμενος είπε ότι εργαζόταν σε οικοδομικές εργασίες, κάνοντας μεροκάματα «από εδώ και από εκεί». Είπε ακόμη ότι ήταν παντρεμένος, χώρισε το 2021 και, όπως υποστήριξε, μετά τον χωρισμό ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τη φροντίδα της κόρης του, η οποία τότε φοιτούσε στην Τετάρτη Δημοτικού.

Όπως ισχυρίστηκε, στην ανατροφή της συνέβαλε και η εκλιπούσα μητέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως την πρόσεχε και η «συγχωρεμένη» μητέρα του.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τους γείτονες, ο 44χρονος υποστήριξε ότι σε γενικές γραμμές ήταν καλές. Είπε, ωστόσο, πως υπήρχαν εντάσεις με δύο γείτονες, οι οποίοι -όπως υποστήριξε- ενοχλούνταν από το αυτοκίνητό του. Αναφερόμενος στην οικογένειά του, περιέγραψε τους γονείς του ως «εξαιρετικούς ανθρώπους», λέγοντας ότι εκείνος και τα αδέλφια του μεγάλωσαν με αρχές.

Η γνωριμία με την μητέρα του Άγγελου και η πρόταση για μετακόμιση στην Κρήτη

Στη συνέχεια της απολογίας του, ο 44χρονος αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη 27χρονη μητέρα του 3χρονου Άγγελου. Όπως είπε, γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών στο διαδίκτυο και από την πρώτη περίοδο των επαφών τους αντάλλασσαν προσωπικές πληροφορίες για τη ζωή τους και τα παιδιά τους.

«Μιλούσαμε για τις ζωές μας, για τα παιδιά μας. Μιλούσαμε κάθε μέρα και με βιντεοκλήσεις. Θεωρούσαμε ότι είχαμε κάνει σχέση, παρότι ήμασταν από απόσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελευθερία εξέφρασε την επιθυμία να μετακομίσει στην Κρήτη, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με τον πατέρα της. «Μιλούσαμε σε βιντεοκλήση και ο πατέρας της την έβριζε. Στους δύο μήνες που μιλούσαμε τέθηκε το θέμα της Κρήτης. Της το πρότεινα επειδή έλεγε ότι δεν άντεχε. Ήταν μια καλή ιδέα για να προστατεύσουμε τον Άγγελο, επειδή το περιβάλλον στο οποίο ζούσε δεν ήταν καλό, με τον παππού να βρίζει», υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Αναφερόμενος στις πρώτες ημέρες της κοινής τους ζωής στο Ηράκλειο, ο 44χρονος υποστήριξε ότι η άφιξη της μητέρας του Άγγελου και του παιδιού συνοδεύτηκε από χαρά. «Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Της έδειξα το δωμάτιο που θα έμενε ο Άγγελος. Εγώ πάντα κοιμόμουν στον καναπέ. Δεν ήθελα να μπω ανάμεσα στη μάνα και στο παιδί. Ο Άγγελος ήθελε να είναι πάντα με τη μαμά του», ισχυρίστηκε.

Όπως είπε, η συμβίωσή τους ήταν πολύ καλή, ενώ ο ίδιος εκείνη την περίοδο εργαζόταν. Περιγράφοντας τον 3χρονο, τον χαρακτήρισε «καταπληκτικό παιδί»: «Ήταν καταπληκτικό παιδί ο Άγγελος. Πολύ καλό παιδί».

“Μου είπε ότι ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο”

Συνεχίζοντας την περιγραφή της κοινής τους ζωής, ο 44χρονος ανέφερε ότι η μητέρα του Άγγελου τού είχε πει πως ο βιολογικός πατέρας του παιδιού είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως ισχυρίστηκε, οι γονείς της Ελευθερίας επικοινωνούσαν μαζί της μέσω βιντεοκλήσεων για να βλέπουν τον Άγγελο, ωστόσο -όπως είπε- δεν τον αποδέχονταν. «Μια φορά που με είδαν, με αποκάλεσαν “φαφούτη” επειδή ήμουν μεγάλος», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητά τους, υποστήριξε ότι όταν έφευγε για τη δουλειά άφηνε το κινητό του τηλέφωνο στην Ελευθερία. Παράλληλα, έκανε λόγο για κακές σχέσεις μεταξύ της κόρης του και της Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι οι δύο γυναίκες είχαν μεταξύ τους προστριβές. Όπως είπε, η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η κόρη του να φύγει από το σπίτι και να επιστρέψει στη μητέρα της.

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