Απίστευτα πράγματα: Νεαρός βγήκε στην Εθνική Πατρών – Πύργου με ηλεκτρικό πατίνι

Στον… κόσμο βρισκόταν νεαρός, ο οποίος αποφάσισε να μπει με ηλεκτρικό πατίνι στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για πατίνι που κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος του Λάππα.

Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε εθνικές οδούς απαγορεύεται, ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να … μαζέψουν τον νεαρό, πριν προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.

https://x.com/Bodymist18668/status/2071456597826523509?s=20

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