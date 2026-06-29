Απίστευτα πράγματα: Νεαρός βγήκε στην Εθνική Πατρών – Πύργου με ηλεκτρικό πατίνι

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Στον… κόσμο βρισκόταν νεαρός, ο οποίος αποφάσισε να μπει με ηλεκτρικό πατίνι στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για πατίνι που κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος του Λάππα.
Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε εθνικές οδούς απαγορεύεται, ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να … μαζέψουν τον νεαρό, πριν προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.
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