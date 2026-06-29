Λιβαδειά: Απαντήσεις για τον θάνατο της κόρης του ζητά ο πατέρας της 35χρονης που πέθανε μετά τη γέννα – «Γιατροί είναι ή χασάπηδες;»

Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο της κόρης του, που πέθανε λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της στη Λιβαδειά ζητά ο πατέρας της κοπέλας.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ζήτησε τον καταλογισμό ευθυνών.

«Το λουλούδι μου έφυγε… Θέλω να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί. Τι να πω παραπάνω; Μου έφυγε το λουλούδι της ζωής μου. Άφησε πίσω της ένα μωρό… Δεν πρόλαβε να το δει στα μάτια της, όχι να το μεγαλώσει. Μια χαρά ήταν. Έκανε κανονικά τις εξετάσεις της. Μου τη φάγανε την κόρη μου. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό θέλω. Είμαστε στο 2026. Τι γιατροί είναι αυτοί; Γιατροί ή χασάπηδες; Να μάθω ποιος έχει την ευθύνη, αυτό θέλω» είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της 35χρονης.

Συντετριμμένος και ο σύζυγός της ζητά απαντήσεις



Την ίδια ώρα και ο σύζυγος της 35χρονης θέλει να μάθει τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες μετά τον τοκετό. Μιλώντας στο Mega, o άνδρας ανέφερε ότι όταν την μετέφεραν πια στο Θριάσιο οι γιαττροί τον ενημέρωσαν για τη σοβαρότητα της κατάστασης της συζύγου του, την οποία διαπίστωσε και ο ίδιος όταν την επισκέφθηκε στη ΜΕΘ.

« «Στο Θριάσιο μου είπαν πως είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα πορίσματα των εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι η 35χρονη γυναίκα είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Λίγες ώρες μετά τον τοκετό, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο.



Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και άφησε την τελευταία της πνοή.

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