«Πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω»: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 35χρονης που πέθανε μετά τη γέννα

Απαντήσεις για τον θάνατο της 35χρονης, που πέθανε από σηψαιμία στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, ζητά ο σύζυγός της.

«Πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω. Είμαι πολύ χάλια, είναι αδιανόητο αυτό που μου συνέβη ενώ παράλληλα προσπαθώ να βρω απαντήσεις για το θάνατό της», λέει στο «Πρώτο Θέμα» ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας που δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει πώς μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Η 35χρονη είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Γέννησε ένα υγιέστατο μωρό. Ομως, λίγες ώρες μετά τον τοκετό, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και άφησε την τελευταία της πνοή αφήνοντας πίσω της ένα οκτάχρονο παιδί, ένα νεογέννητο, τον σύζυγό της, συγγενείς και φίλους.

Η τοπική κοινωνία στην Παραλία Διστόμου παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική εξέλιξη. Το σημερινό τελευταίο αντίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

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