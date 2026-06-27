search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 15:41

«Πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω»: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 35χρονης που πέθανε μετά τη γέννα

27.06.2026 15:41
meth-new

Απαντήσεις για τον θάνατο της 35χρονης, που πέθανε από σηψαιμία στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, ζητά ο σύζυγός της.

«Πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω. Είμαι πολύ χάλια, είναι αδιανόητο αυτό που μου συνέβη ενώ παράλληλα προσπαθώ να βρω απαντήσεις για το θάνατό της», λέει στο «Πρώτο Θέμα» ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας που δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει πώς μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Η 35χρονη είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Γέννησε ένα υγιέστατο μωρό. Ομως, λίγες ώρες μετά τον τοκετό, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και άφησε την τελευταία της πνοή αφήνοντας πίσω της ένα οκτάχρονο παιδί, ένα νεογέννητο, τον σύζυγό της, συγγενείς και φίλους.

Η τοπική κοινωνία στην Παραλία Διστόμου παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική εξέλιξη. Το σημερινό τελευταίο αντίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Διαβάστε επίσης:

«Απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά»: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – Επιχειρούν 7 εναέρια, στην περιοχή κλιμάκιο της ΔΑΕΕ

Φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες (Video)

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

Ship
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 3 Ιουλίου στα πλοία της Ραφήνας – Ζητήματα ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων θέτει η ΠΕΝΕΝ

dimitra_papadopoulou_ndp
LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε “λυπάμαι πολύ, παιδί μου”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν είναι απίθανο να κινείται ο Τσίπρας στο 20% – Τα αποτελέσματα του 2023, η αποτυχία των επιγόνων του και του… ΠΑΣΟΚ

ikaria-diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα νέα «κρυφά νησιά»: Οι 8 προορισμοί που κερδίζουν όσους εγκαταλείπουν Κυκλάδες και Σποράδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:32
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

1 / 3