Φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες (Video)

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Ναυπακτία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένη ζώνη, στην περιοχή της Μαμουλάδας.
Η φωτιά καίει σε μικρή απόσταση από σπίτια, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εθελοντών, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν επεκταθεί.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης.
Στην περιοχή έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.
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