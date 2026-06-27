Φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες (Video)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Ναυπακτία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένη ζώνη, στην περιοχή της Μαμουλάδας.

Η φωτιά καίει σε μικρή απόσταση από σπίτια, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εθελοντών, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν επεκταθεί.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης.

Στην περιοχή έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

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