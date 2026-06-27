Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή – «Πορτοκαλί» συναγερμός για Αττική και ακόμη 15 περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) προβλέπεται για την Κυριακή 28 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, σε «πορτοκαλί» συναγερμό θα βρεθούν περιοχές της Αττικής, των Κυθήρων, της Εύβοιας, της Σκύρου, της Βοιωτίας, της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Λέσβου, της Χίου, της Ικαρίας, καθώς και σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αρκαδίας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα και το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αυξημένης επιφυλακής.

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως εργασίες με χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών ή κλαδιών, χρήση υπαίθριων ψησταριών και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199 ή το 112.

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