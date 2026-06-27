Καβάλα: Κατέρρευσε ναυαγοσωστικός πύργος από τους θυελλώδεις ανέμους – Τραυματίστηκε 21χρονη

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται 21χρονη ναυαγοσώστρια, η οποία τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλείτσα, όταν κατέρρευσε ναυαγοσωστικός πύργος λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η 21χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο για παροχή των πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία.

Χθες, Παρασκευή (26/06) το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημερώθηκε για την πτώση ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες της Νέας Ηρακλείτσας, «Γλάστρες» του Παλιού, Καλαμίτσας και «Περιγιάλι» στην Καβάλα, από τους θυελλώδεις ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

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