Τα μελτέμια «γκαζώνουν» στο Αιγαίο και η ζέστη επιμένει: Μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ο γρίφος της «ξηρής καταιγίδας»

Φίλες και φίλοι, το πρώτο μεγάλο crash test του φετινού καλοκαιριού με τους ανέμους είναι εδώ, καθώς μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο όπου τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά, η ζέστη κυριαρχεί και η προσοχή μας πρέπει να είναι τεταμένη στο 200%!

Όπως βλέπουμε στον επίσημο χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, ένα μεγάλο μέρος της νότιας και ανατολικής Ελλάδας (με κίτρινο χρώμα) βρίσκεται ήδη σε Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς (Κατηγορία 3). Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως οι περιοχές που πρόσκεινται στο Αιγαίο –όπως η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου– καθώς εκεί οι βοριάδες θα λυσσομαχούν.

Μάλιστα, όπως παρατηρείτε στην ειδική επισήμανση του χάρτη, υπάρχει ένας πολύ ύπουλος εχθρός: η ξηρή καταιγίδα. Σε περιοχές όπου εκδηλώνεται απογευματινή αστάθεια, οι κεραυνοί πέφτουν συχνά σε δασικές εκτάσεις χωρίς να συνοδεύονται από αξιόλογη βροχἠ (ή η βροχή εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος λόγω της ζέστης). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πτώση κεραυνών να ανάβει φωτιές σε δέντρα, οι οποίες –με τη βοήθεια των ξερών χόρτων και των ισχυρών ανέμων– μπορούν να επεκταθούν αστραπιαία.

Για σήμερα, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις: στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ, ενώ μέσα στο Αιγαίο θα πιάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεγάλο θέμα όμως είναι οι άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα αγγίζουν τα 6 με τοπικά 7 μποφόρ, κρατώντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς στα ύψη. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και το βράδυ από ανατολικές, με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, αλλά στο Αιγαίο το μελτέμι θα πάρει φωτιά, φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ! Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33, και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς.

Την Κυριακή, το σκηνικό θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι βοριάδες θα επιμείνουν πολύ ισχυροί, στα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι απλώς η εισαγωγή, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα η ζέστη θα κορυφωθεί για τα καλά!Προστατευτείτε από τον ήλιο, αποφύγετε οποιαδήποτε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπίθα και απολαύστε τις παραλίες με ασφάλεια!

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