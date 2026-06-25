Εξετάζεται το οικονομικό κίνητρο για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Είχε 50.000 ευρώ από αγοραπωλησία ακινήτου 

Εξετάζεται το οικονομικό κίνητρο για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον 43χρονο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 η 45χρονη είχε πουλήσει περιουσιακό στοιχείο για να βοηθήσει τους γονείς της που αντιμετωπίζουν πρόβληματα υγείας. Η αγοραπωλησία της είχε αποφέρει 50.000 ευρώ.

Ο 43χρονος καθ’ομολογίαν δράστης πήρε την κάρτα της Σταυρούλας και σήκωσε 1.800 ευρώ, προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ζωντανή. Μέχρι στιγμής δεν έχει πει γιατί γνώριζε τον κωδικό της κάρτας της.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι διατηρούσαν ερωτική σχέση, αλλά οι αρχές δεν έχουν πειστεί. Εξετάζουν τα εξής σενάρια:

Πριν τη σκοτώσει να της αφαίρεσε χρήματα

Να είχε πάρει δανεικά από τη Σταυρούλα και να αδυνατούσε να επιστρέψει τα χρήματα

Να την είχε πείσει να του τα παραχωρήσει οικειοθελώς

Στο κοντέινερ του 43χρονου βρέθηκαν σε ένα σημείο 5.000 ευρώ και 9.135 ευρώ σε άλλο, που δεν έχει προσδιοριστεί προς το παρόν η προέλευση τους.

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