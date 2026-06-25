Στο «μικροσκόπιο» τα κίνητρα της άγριας συμπλοκής στην Καλλιθέα, επτά συλλήψεις, δέκα καταζητούμενοι – Άφαντο το μαχαίρι της δολοφονίας του 15χρονου

Αιματηρή συμπλοκή με τραγική κατάληξη για έναν 15χρονο, σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 24/6 στην Καλλιθέα, όταν ένταση μεταξύ ομάδας νεαρών εξελίχθηκε σε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, περισσότερα από 15 άτομα ενεπλάκησαν σε βίαιο επεισόδιο που ξεκίνησε σε πλατεία και γρήγορα μεταφέρθηκε στα γύρω στενά.

Οι έρευνες της Ασφάλειας και του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα και έχουν συλληφθεί επτά. Συνολικά 10 άτομα που δεν έχουν ακόμα συλληφθεί αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. Από τους συλληφθέντες οι τέσσερις είναι οπαδοί μίας ομάδας της Αθήνας και οι υπόλοιποι τρεις οπαδοί άλλης ομάδας της Αθήνας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, μαζί με τον δράστη που έχει ομολογήσει την πράξη του, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα μέσα στις επόμενες ώρες.

Αναζητείται το όπλο της επίθεσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονική επίθεση, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ο 18χρονος που έχει ομολογήσει φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς σημείο στην οδό Χριστιανουπόλεως όπου, όπως ισχυρίστηκε, πέταξε το μαχαίρι μετά το συμβάν. Παρά τις έρευνες στο συγκεκριμένο σημείο, δεν έχει εντοπιστεί κανένα σχετικό αντικείμενο.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται δεύτερο μαχαίρι που βρέθηκε από αστυνομικούς στο σημείο της συμπλοκής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέεται με το περιστατικό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε: «Υπάρχει ένα μαχαίρι που έχουν συλλέξει οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο. Θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, όπως και αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος».

«Για να αμυνθώ έβγαλα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος»

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης αποδείχθηκαν οι καταθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκομένων, οι οποίοι φέρονται να υπέδειξαν τον 18χρονο ως τον άνθρωπο που κατάφερε το θανατηφόρο πλήγμα.

Αρχικά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο νεαρός κράτησε αμυντική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, όμως στη συνέχεια προχώρησε σε ομολογία.

Στην κατάθεσή του φέρεται να είπε: «Με κυνηγούσε το θύμα με έναν ακόμη φίλο του και για να αμυνθώ έβγαλα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος. Εγώ τον μαχαίρωσα. Πέταξα το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».

Έρευνα για τα κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι προηγήθηκε της σύγκρουσης και ποια ήταν η αφορμή που οδήγησε στη φονική εξέλιξη.

Αν και στην αρχή είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο οπαδικών διαφορών, τα έως τώρα δεδομένα συγκλίνουν σε αντιπαλότητα μεταξύ νεαρών ομάδων για την παρουσία και τον έλεγχο της περιοχής στην Καλλιθέα.

Παράλληλα, μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη μία συμπλοκή στην ίδια περιοχή, η οποία δεν είχε καταγγελθεί, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν τα δύο επεισόδια συνδέονται.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 23:00 σε πλατεία στη συμβολή των οδών Μεγαλοπόλεως και Κρέμου. Εκεί βρίσκονταν αρχικά μέλη μιας ομάδας νεαρών, όταν τους προσέγγισαν τρία ακόμη άτομα.

Στη συνέχεια έφτασε όχημα από το οποίο αποβιβάστηκαν επιπλέον πέντε νεαροί, με την ένταση να κλιμακώνεται άμεσα και να μετατρέπεται σε γενικευμένη συμπλοκή.

Ακολούθησε καταδίωξη μέσα στα στενά της περιοχής και περίπου 60 μέτρα από το αρχικό σημείο, μπροστά σε είσοδο πολυκατοικίας, ο 15χρονος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα, κατέρρευσε και λίγο αργότερα κατέληξε.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού. Ένας από αυτούς ανέφερε: «Γύρω στις 11:30 το βράδυ, ερχόμενος με τον σκύλο μου από το πάρκο, είδα μαζεμένα περίπου 10 με 15 άτομα. Δεν έμοιαζε με συμπλοκή εκείνη τη στιγμή, αλλά μιλούσαν έντονα».

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Οι φωνές με ξύπνησαν. Άκουγα να φωνάζουν “βοήθεια”. Κατά τις 11:30 είδα ένα παιδί πεσμένο στον δρόμο και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να το επαναφέρουν».

Η ταυτοποίηση του θύματος

Για αρκετές ώρες μετά το περιστατικό η ταυτότητα του ανήλικου θύματος παρέμενε άγνωστη, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, οι φίλοι του δεν έδιναν τα στοιχεία του.

Τελικά, η αναγνώριση έγινε όταν η μητέρα του τον αναγνώρισε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 15χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή μαχαιριού και σιδερογροθιάς, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο φέρεται να είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της συμπλοκής, τον εντοπισμό του όπλου και την πλήρη αποτύπωση του ρόλου όλων των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα.

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