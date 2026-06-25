Δεύτερη αιτία «θανάτου από ατύχημα» οι πνιγμοί στην Ελλάδα – Τι επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες

Ισχυρό μήνυμα πρόληψης έστειλαν ναυαγοσώστες προς όλους τους κολυμβητές, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια στο νερό προϋποθέτει τήρηση κανόνων, προσοχή και σωστή εκτίμηση των προσωπικών δυνατοτήτων.

Την ίδια ώρα, τα δεδομένα για τους πνιγμούς στη Ελλάδα προκαλούν προβληματισμό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά το 2025, στη χώρα σημειώθηκαν 373 θάνατοι από πνιγμό, ενώ η ηλικία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, είναι οι ηλικιακές ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από πνιγμό, αν δεν ακολουθούνται μέτρα πρόληψης.

Αν και καταγράφεται βελτίωση σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, οι πνιγμοί εξακολουθούν να αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία «θανάτου από ατύχημα» στη χώρα.

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