«Το μαχαίρι το κρατάω πάντα, δεν το είχα για εκείνη»: Όσα ανέφερε ο 93χρονος που επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού

Για το συμβάν που κατεγράφη το βράδυ της Τετάρτης, 24/6, στο νοσοκομείο «Αττικόν» τοποθετήθηκε ο 93χρονος άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να προσεγγίσει τον θάλαμο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, φέροντας πάνω του μαχαίρι.

Μιλώντας στο Mega, ο ηλικιωμένος αρνήθηκε ότι το αντικείμενο σχετιζόταν με την ηθοποιό, υποστηρίζοντας πως το κουβαλά συστηματικά λόγω των μετακινήσεών του κατά τις βραδινές ώρες. «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω», είπε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι ήθελε να δει τη Μάρω Κοντού επειδή «έχω δει ταινία της με ορφανά, είμαι και εγώ ορφανός. Είμαι από μάνα και από πατέρα ορφανός. Ο πατέρας μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη».

«Είχε φτάσει στον διάδρομο όπου είναι το δωμάτιο της Μάρως Κοντού»

Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν έδωσε ο φύλακας του νοσοκομείου που κλήθηκε να διαχειριστεί το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 93χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 10 το βράδυ να κινείται στους χώρους του νοσοκομείου, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των εργαζομένων.

«Ήρθε για επισκεπτήριο 10 η ώρα το βράδυ. Περιφερόταν και τον σταμάτησαν οι συνάδελφοι. Με κάλεσαν σαν υπεύθυνο βάρδιας και πήγα», είπε, εξηγώντας ότι ο ηλικιωμένος άνδρας είχε φτάσει κοντά στον διάδρομο όπου βρίσκεται ο θάλαμος της ηθοποιού και υποστήριζε πως είχε συγγενική σχέση μαζί της.

Όπως ανέφερε, στη συνέχεια απομάκρυνε τον 93χρονο από το σημείο και τον οδήγησε σε χώρο του προαυλίου, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε η αστυνομία για έλεγχο των στοιχείων του.

«Είχε φτάσει στον διάδρομο όπου ήταν το δωμάτιο. Έλεγε ότι θέλει να πάει εκεί, ότι είναι ξάδερφος και κάτι τέτοια», είπε χαρακτηριστικά ο φύλακας του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε: «Τον κατέβασα κάτω, τον πήγαμε σε χώρο στο προαύλιο και κάλεσα την αστυνομία».

«Το μαχαίρι ήταν στο τσαντάκι του, φόραγε ένα τσαντάκι κρεμαστό και ήταν σε εμφανές σημείο. Αλλά ο άνθρωπος φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Μας είπε ότι είχε το μαχαίρι “για παν ενδεχόμενο”, γιατί φοβόταν. Όταν του το πήρα σε ανύποπτο χρόνο, φώναζε», περιέγραψε ο φύλακας του νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι ο 93χρονος συνελήφθη μετά το περιστατικό, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

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