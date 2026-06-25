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25.06.2026 09:50

Πώς ο 90χρονος που είχε μαζί του μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού στο «Αττικόν» (Videos)

25.06.2026 09:50
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Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στον θάλαμο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο περίπου 90 ετών άνδρας κρατούσε στα χέρια του μια γλάστρα και ένα κουτί γλυκά, ενώ είχε μαζί του ένα μαχαίρι.

Μία νοσοκόμα, βλέποντάς τον, τον θεώρησε περίεργο και ειδοποίησε άμεσα την Ασφάλεια του νοσοκομείου με αποτέλεσμα -κατά τον έλεγχο- να γίνει αντιληπτό το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου όπου και παραμένει κρατούμενος.

«Το προσωπικό της ασφάλειας δεν φτάνει γι’ αυτό το νοσοκομείο»

«Εχθές το βράδυ 10 παρά τέταρτο μία νοσηλεύτρια είδε τον ηλικιωμένο κύριο με ένα καπέλο που περιφερόταν γύρω από το ασανσέρ. Τη μία έλεγε πως είναι ξάδερφος της Κοντού. Την άλλη πως είναι ο τάδε ηθοποιός. Κρατούσε έναν βασιλικό μαραμένο και στην τσέπη του φαινόταν κάτι σαν θήκη από μαχαίρι. Νοσηλεύτρια ενημέρωσε τον άνθρωπο Ασφάλειας και εκείνος την αστυνομία η οποία τον συνέλαβε» δήλωσε ο πρόεδρος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου, μιλώντας στο Action 24.

«Δεν μπήκε μέσα στην κλινική δεν πρόλαβε. Προφανώς ήθελε να κάνει κακό στην κα Κοντού. Αν έμπαινε μέσα στην κλινική μετά τις 23:00 που δεν υπάρχει security, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Το προσωπικό της ασφάλειας δεν φτάνει γι’ αυτό το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ασφάλεια για τους ασθενείς και το προσωπικό. Τη νύχτα δεν υπάρχει ασφάλεια» τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα, μετά από ένα ατύχημα που είχε στην οικία της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό καθώς και κάκωση στο ισχίο.

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