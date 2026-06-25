Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης (24/6) έχουν προχωρήσει οι Αρχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καβγά μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 12:00, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει το μαχαίρι και να τραυματίσει τον 17χρονο.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι όπου θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά.

«Προηγήθηκε καβγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε.

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το κακό, η γειτόνισσα σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά. Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει».

Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή.

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