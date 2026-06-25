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25.06.2026 07:11

Πανελλήνιες 2026: Σήμερα το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογίων – Αυλαία για τις εξετάσεις με Ισπανικά

25.06.2026 07:11
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Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων που έδωσαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλήνιες. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν μετά τις 13:00 το μεσημέρι.

Αναμένεται να αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου των Πανελληνίων και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά μάθημα.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα, με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

Με Ισπανικά πέφτει η αυλαία στις φετινές εξετάσεις

Σήμερα ολοκληρώνονται και οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, με τους υποψήφιους να δίνουν τελευταίο μάθημα, τα Ισπανικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 μιας και η εξέταση ξεκινά στις 08:30.

Η διάρκεια εξέτασης για τα Ισπανικά, είναι 3 ώρες.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 07:38
omeria new
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