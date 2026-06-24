Βόλος: Εντοπίστηκαν 270.000 ευρώ, από τα 370.000 ευρώ που είχαν αρπάξει από 13χρονο, εκβιάζοντάς τον (Video)

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του 13χρονου από τον Βόλο, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, έπεσε θύμα εκβιασμού και παρέδωσε συνολικά 370.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν 276.790 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν σε κατοικία στενού συγγενή του 34χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από δύο μήνες.

Οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες ότι μέρος ή το σύνολο των χρημάτων φυλασσόταν στο σπίτι του θείου του 34χρονου. Έτσι, κλιμάκιο της Ασφάλειας Βόλου, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα στις εργατικές κατοικίες, όπου εντοπίστηκε το μεγάλο χρηματικό ποσό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 34χρονος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με τα χρήματα, ενώ το χρηματοκιβώτιο και τα χαρτονομίσματα πρόκειται να εξεταστούν για τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Δύο μήνες απειλών πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση

Η μητέρα του 13χρονου κατέθεσε ότι στα μέσα Μαΐου η οικογένεια αντιλήφθηκε την εξαφάνιση 70.000 ευρώ από το σπίτι, χρήματα που προορίζονταν για τραπεζική κατάθεση. «Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε, γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε», είπε η μητέρα, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως είχαν χαθεί ακόμη 300.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια απευθύνθηκε στην αστυνομία, οπότε ο ανήλικος αποκάλυψε τι είχε συμβεί. «Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μάς είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο, επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», δήλωσε η μητέρα.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 13χρονος δεχόταν πιέσεις και απειλές επί σχεδόν δύο μήνες από τον 34χρονο και τέσσερις ανήλικους συνεργούς του. Οι φερόμενοι ως δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν το τεράστιο χρηματικό ποσό, απειλώντας ακόμη και τη ζωή του ίδιου και των γονιών του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία, η υπόθεση άρχισε από ένα περιστατικό με πυροτεχνήματα. Συμμαθητής του 13χρονου φέρεται να του ζήτησε κάποια πυροτεχνήματα και αργότερα τον ενημέρωσε ότι τα είχε δώσει στον 34χρονο. Στη συνέχεια του είπε πως ο τελευταίος συνελήφθη και ότι απαιτούνταν χρήματα για την αμοιβή δικηγόρου, ενώ παράλληλα τον απειλούσε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, η αστυνομία θα προχωρούσε στη σύλληψη του ίδιου και της οικογένειάς του.

Υπό το βάρος των απειλών, ο ανήλικος άρχισε να καταβάλλει χρηματικά ποσά. Αρχικά έδινε 500 ή 1.000 ευρώ, όμως οι απαιτήσεις αυξήθηκαν σταδιακά σε 5.000 ευρώ και περισσότερα. Σύμφωνα με την καταγγελία, σχεδόν καθημερινά μετέβαινε σε πάρκο της Νέας Ιωνίας, όπου παρέδιδε τα χρήματα σε δεύτερο ανήλικο.

Η οικογένεια αναφέρει ότι ο 13χρονος αντιλήφθηκε την εξαπάτηση όταν είδε τον 34χρονο να αποκτά μηχανάκι και ένα καινούργιο αυτοκίνητο μάρκας BMW. Ωστόσο, μέχρι τότε είχε ήδη παραδώσει συνολικά 370.000 ευρώ. Δύο ημέρες αργότερα οι γονείς του αντιλήφθηκαν την απώλεια των χρημάτων και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 34χρονος και οι τέσσερις ανήλικοι φέρονται να εκβίαζαν τον 13χρονο από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, αποσπώντας του συνολικά 370.000 ευρώ. Ο 34χρονος συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

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