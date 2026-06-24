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24.06.2026 23:00

Συναγερμός στο νοσοκομείο Αττικόν: 90χρονος που έφερε μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

24.06.2026 23:00
ekab attikon nosokomeio

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης, 24/6, στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στον θάλαμο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε μαζί του μία γλάστρα και ένα κουτί, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν ένα μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο 90χρονος πέρασε την είσοδο του νοσοκομείου, κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί, και δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας ότι είναι συγγενής της Μάρως Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της.

Ωστόσο, ο άνδρας της ασφάλειας, που αντελήφθη ότι κάτι συνέβαινε, αποφάσισε να κάνει έλεγχο τα αντικείμενα που έφερε μαζί του ηλικιωμένος.

Ανοίγοντας το κουτί διαπίστωσε ότι περιείχε μέσα ένα μαχαίρι και επικοινώνησε με την Ελληνική Αστυνομία, δυνάμεις της οποίας έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 90χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοφιλής ηθοποιός συνεχίζει να νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα, μετά από ένα ατύχημα που είχε στην οικία της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό καθώς και κάκωση στο ισχίο.

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Συναγερμός στο νοσοκομείο Αττικόν: 90χρονος που έφερε μαχαίρι προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

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