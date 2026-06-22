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22.06.2026 11:30

Η Μάρω Κοντού παραμένει για 8η μέρα σε νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία της

22.06.2026 11:30
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Η Μάρω Κοντού παραμένει στο νοσοκομείο «Αττικόν» με τους γιατρούς να παρακολουθούν καθημερινά την κατάσταση της υγείας της.

Η ηθοποιός νοσηλεύεται σε δωμάτιο του Καρδιολογικού Τμήματος και όχι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η Μάρω Κοντού έχει τραυματιστεί στο ισχίο μετά από πτώση, ενώ όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Katerina» υπάρχουν και ορισμένα επιπλέον ζητήματα υγείας που παρακολουθούν οι θεράποντες γιατροί της.

Η αγαπημένη ηθοποιός συμπλήρωσε την Κυριακή 21 Ιουνίου, τα 92 της χρόνια, με τα γενέθλιά της να τη βρίσκουν στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη για την αποκατάστασή της.

Η αποκατάστασή εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί το εξιτήριό της, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο.

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