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22.06.2026 09:48

YFSF: Νικήτρια η Αφροδίτη Χατζημηνά ως Amy Winehouse – Οι μιμήσεις που εντυπωσίασαν (Videos)

22.06.2026 09:48
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Εντυπωσιακές, για ακόμα μια φορά, ήταν οι εμφανίσεις των παικτών στο Your Face Sounds Familiar με τους Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη και Παναγιώτη Ραφαηλίδη να ξεχωρίζουν στη σκηνή ως Έιμι Γουάινχαουζ, Νάνα Μούσχουρη, και Γιάννη Κότσιρα, αντίστοιχα.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με την Αφροδίτη Χατζημηνά να βγαίνει εν τέλει νικήτρια, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολόγια.

Μεταμφιεσμένη σε Έιμι Γουάινχαουζ, η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το «Back to black», κάνοντας την κριτική επιτροπή να ανατριχιάσει τόσο με την ομοιότητα στη φωνή όσο και την εμφάνισή της συνολικά.

Εντυπωσιακή ήταν, ωστόσο, και η εμφάνιση της Μαριάντα Πιερίδη με την ίδια να σοκάρει ως Νανά Μούσκουρη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Πέφτει βροχή».

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως άλλος Γιάννης Κότσιρας ερμήνευσε το τραγούδι «Το Τσιγάρο», με την κριτική επιτροπή να εντυπωσιάζεται από την ομοιότητα στη φωνή του.

Ο Μέμος Μπεγνής, από την πλευρά του υποδύθηκε τον Teddy Swims, κατορθώνοντας να κατακτήσει επίσης υψηλή θέση στον βαθμολογικό πίνακα με το «The door», βγαίνοντας τρίτος. 

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώθηκε σε Γιάννη Αγγελάκας, ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες.

Εντυπωσιακός ήταν, όμως, και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Χάρι Στάιλς, με το «Dance no more», ο οποίος ξεσήκωσε, μάλιστα, τους θεατές με τη χορευτική ερμηνεία του.

Η Δωροθέα Μερκούρη, με τη σειρά της, έγινε Σοφία Λόρεν, τραγουδώντας το «Tu vuo fa L´Americano».

Η Ίντρα Κέιν ως The Weeknd τραγούδησε το «Save your tears».

Ιδιαίτερη ήταν και η εμφάνιση του Biased Beast, ο οποίος υποδύθηκε τον Χρήστο Δάντη, ερμηνεύοντας «Το παλιό μου παλτό».

Τέλος, η Μαριλού Κατσαφάδου τραγούδησε ερμήνευσε το «Σώσε με», μεταμφιεσμένη σε Ρίτα Σακελλαρίου.

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