Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την αφαίρεση του διπλώματός της – «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί, δεν ήξερα το όριο» (Video)

Διευκρινίσεις αναφορικά με την αφαίρεση του διπλώματός της από την Τροχαία, τον περασμένο Οκτώβριο, έδωσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ και να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 30 μέρες.

Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια, η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει ήταν ένα ποτήρι κρασί, μη γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το όριο.

«Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο για το μηχανάκι είναι ένα ποτήρι κρασί και μου πήραν το δίπλωμα για 30 ημέρες. Ερχόντουσαν και με έπαιρναν οι συνάδελφοι μου από το θέατρο ευτυχώς, οπότε ήταν πιο εύκολη η μετακίνηση μου γιατί είχα κάθε μέρα παράσταση. Διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 30:00

Στη συνέχεια, η Ελεονώρα Ζουγανέλη αποκάλυψε ότι ο πατέρας της ήτανη εκείνος που της έμαθε να οδηγεί μηχανάκι, με την ίδια να μην προτιμά, πια, το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της καθώς δυσανασχεδτεί στην κίνηση.

«Έμαθα να οδηγώ μηχανάκι στη Μύκονο από πολύ μικρή. Με έμαθε ο πατέρας μου και το έχει μετανιώσει. Δεν μπορώ την κίνηση, υποφέρω. Αν μπω σε αμάξι, μπορεί να τρελαθώ από τα νεύρα. Είμαι πολύ νευρική στο αυτοκίνητο όταν έχει κίνηση. Γύρω στα 18 είχα ένα ατύχημα με το μηχανάκι πηγαίνοντας στο λιμάνι της Ραφήνας. Έπεσα σε μια λακούβα. Η μαμά μου ήταν η ψύχραιμη της ιστορίας. Ο πατέρας μου δεν είναι καθόλου ψύχραιμος. Μικρά τέτοια έχω. Σοβαρά να νοσηλευτώ, δεν έχω χτυπήσει ποτέ. Αλλά γενικά δεν τρέχω» τόνισε.

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