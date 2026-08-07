Τηλεθέαση: Η ήττα του ΠΑΟΚ έβαλε «φωτιά» στην Τούμπα – Υψηλά τα ποσοστά για το OPEN

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Αμείωτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού η ποδοσφαιρική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης (6/8).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε από τους Βέλγους με 0-1 στο πλαίσιο του Europa League, με την τηλεθέαση να «χτυπά κόκκινο» στο ΟΡΕΝ ως τις καθυστερήσεις του αγώνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο αγώνας συγκέντρωσε το 23,3% του δυναμικού κοινού (18-54), αγγίζοντας μέχρι και το 27,8% στο τελευταίο μέρος της αναμέτρησης.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο γενικό σύνολο, με το ματς του ΠΑΟΚ να κρατά καθηλωμένους τους φιλάθλους, χαρίζοντας στο ΟΡΕΝ τηλεθέαση 23,4%, με αποκορύφωμα το 27,4% λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Δυναμικό Κοινό

ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ – 23,3%

Δενικό Σύνολο

ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ – 23,4%

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