Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

«Χυδαία» χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα για τον Fipster ο Παύλος Σταματόπουλος.

Μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1 για τον γνωστό YouTuber, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Αυτό που είπα λοιπόν ως άνθρωπος της τηλεόρασης, είναι ότι επειδή μ’ αρέσει αυτό που ζω φέτος, το ζω και εξαιτίας σας. Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας».

«Αυτό που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, σε live εκπομπή», σχολίασε ο Παύλος Σταματόπουλος.

»Δύο άνθρωποι, ο Πάνος Κατσαρίδης ο οποίος δημόσια είπε ότι έφυγε από την εκπομπή χωρίς να το θέλει και η Δέσποινα Καμπούρη που δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος που έφυγε, τι λέει τώρα μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Λέει ότι, αυτός που βλέπετε (Fipster) ευθύνεται που χάνετε τη δουλειά σας. Χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί στην εκπομπή, για το μειωμένο μπάτζετ ή όχι, ότι δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που κάνει μια άλλη δουλειά, στο διαδίκτυο κλπ θα σκεφτεί με τον τρόπο που σκέφτεται ο Γιώργος Λιάγκας», πρόσθεσε.

«Έχει κάνει αρκετά ο Γιώργος Λιάγκας για να μη χάσουν τη δουλειά του; Μπορεί να έχει κάνει και να μην το ξέρουμε. Ωστόσο το να κατηγορείς δημόσια έναν άλλο άνθρωπο για κάτι τόσο χοντρό, εγώ το βρίσκω χυδαίο, επαγγελματικά», κατέληξε ο Παύλος Σταματόπουλος.

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