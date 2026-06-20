Πάνος Κατσαρίδης: «Στεναχωρήθηκα γιατί δεν το περίμενα να φύγω από τον Λιάγκα» – «Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε» (Video)

Για την επαγγελματική του πορεία, τη φετινή τηλεοπτική εμπειρία και τις εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία του με τον ANT1 μίλησε ο Πάνος Κατσαρίδης, λίγο πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος του στο Πρωινό.

Ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τη ρεπόρτερ Ελένη Μουστάκη για την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου τοποθετήθηκε ανοιχτά για τη φετινή του εμπειρία αλλά και το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

«Ήταν μια χρονιά-μάθημα»

Ο Πάνος Κατσαρίδης χαρακτήρισε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο, σημειώνοντας πως η καθημερινή ζώνη αποτέλεσε μια έντονη αλλά εποικοδομητική εμπειρία.

«Πήγε πάρα πολύ καλά η φετινή σεζόν. Το χάρηκα πάρα πολύ, δεν το λέω προσχηματικά, ήτανε μεγάλο μάθημα για μένα, η καθημερινή ζώνη με τον Γιώργο, σε μια ανταγωνιστική εκπομπή. Οι άνθρωποι με αποδέσμευσαν έντιμα, μου είπανε ότι μπορείς να ψάξεις δουλειά και αυτό κάνω. Ήτανε πολύ ξεκάθαροι».

Η πρώτη αντίδραση στην αποχώρηση

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι η εξέλιξη της αποχώρησής του τον αιφνιδίασε, παρότι αναγνωρίζει ότι τέτοιες αλλαγές είναι φυσιολογικές στην τηλεοπτική πραγματικότητα.

«Το ότι μπορεί να φύγεις από μία εκπομπή και κάτι να μην γίνει είναι πολύ λογικό… Εγώ τώρα λίγο να σου πω την αλήθεια στεναχωρήθηκα, γιατί δεν το πολυπερίμενα… Ένιωσα λίγο, ξέρεις, αυτό που λένε ότι “η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε”. Αλλά εντάξει, όχι, όλα καλά».

Παράλληλα, σημείωσε με χιούμορ πως διατηρεί πάντα ανοιχτή επικοινωνία, δείχνοντας ότι οι σχέσεις στον χώρο παραμένουν λειτουργικές.

«Και να σου πω και κάτι; Παίρνω και γω τηλέφωνα άμα χρειαστεί… δεν είναι ντροπή».

Ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία

Σε πιο συναισθηματικό τόνο, ο Πάνος Κατσαρίδης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν επαγγελματικό κύκλο που ολοκληρώθηκε θετικά.

«Ένας ωραίος κύκλος έκλεισε, εγώ είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την εμπειρία… είμαι ευγνώμων στον Γιώργο για την ευκαιρία που μου ‘δωσε, σε έναν άνθρωπο που ήταν μόλις δυο χρόνια στην τηλεόραση».

Η τηλεφωνική του παρέμβαση και το κλείσιμο του κύκλου

Μετά την προβολή των δηλώσεών του, ο Πάνος Κατσαρίδης επανήλθε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Ραντεβού» του ΟΡΕΝ, επαναλαμβάνοντας ότι αποχωρεί με θετικά συναισθήματα και χωρίς καμία πικρία.

Τόνισε πως αποχωρεί από το Το Πρωινό με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση προς τον Γιώργο Λιάγκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στον τηλεοπτικό χώρο.

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