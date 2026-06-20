search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 15:07
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.06.2026 14:05

Πάνος Κατσαρίδης: «Στεναχωρήθηκα γιατί δεν το περίμενα να φύγω από τον Λιάγκα» – «Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε» (Video)

20.06.2026 14:05
panos-katsaridis-new

Για την επαγγελματική του πορεία, τη φετινή τηλεοπτική εμπειρία και τις εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία του με τον ANT1 μίλησε ο Πάνος Κατσαρίδης, λίγο πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος του στο Πρωινό.

Ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τη ρεπόρτερ Ελένη Μουστάκη για την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου τοποθετήθηκε ανοιχτά για τη φετινή του εμπειρία αλλά και το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

«Ήταν μια χρονιά-μάθημα»

Ο Πάνος Κατσαρίδης χαρακτήρισε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο, σημειώνοντας πως η καθημερινή ζώνη αποτέλεσε μια έντονη αλλά εποικοδομητική εμπειρία.

«Πήγε πάρα πολύ καλά η φετινή σεζόν. Το χάρηκα πάρα πολύ, δεν το λέω προσχηματικά, ήτανε μεγάλο μάθημα για μένα, η καθημερινή ζώνη με τον Γιώργο, σε μια ανταγωνιστική εκπομπή. Οι άνθρωποι με αποδέσμευσαν έντιμα, μου είπανε ότι μπορείς να ψάξεις δουλειά και αυτό κάνω. Ήτανε πολύ ξεκάθαροι».

Η πρώτη αντίδραση στην αποχώρηση

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι η εξέλιξη της αποχώρησής του τον αιφνιδίασε, παρότι αναγνωρίζει ότι τέτοιες αλλαγές είναι φυσιολογικές στην τηλεοπτική πραγματικότητα.

«Το ότι μπορεί να φύγεις από μία εκπομπή και κάτι να μην γίνει είναι πολύ λογικό… Εγώ τώρα λίγο να σου πω την αλήθεια στεναχωρήθηκα, γιατί δεν το πολυπερίμενα… Ένιωσα λίγο, ξέρεις, αυτό που λένε ότι “η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε”. Αλλά εντάξει, όχι, όλα καλά».

Παράλληλα, σημείωσε με χιούμορ πως διατηρεί πάντα ανοιχτή επικοινωνία, δείχνοντας ότι οι σχέσεις στον χώρο παραμένουν λειτουργικές.

«Και να σου πω και κάτι; Παίρνω και γω τηλέφωνα άμα χρειαστεί… δεν είναι ντροπή».

Ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία

Σε πιο συναισθηματικό τόνο, ο Πάνος Κατσαρίδης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν επαγγελματικό κύκλο που ολοκληρώθηκε θετικά.

«Ένας ωραίος κύκλος έκλεισε, εγώ είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την εμπειρία… είμαι ευγνώμων στον Γιώργο για την ευκαιρία που μου ‘δωσε, σε έναν άνθρωπο που ήταν μόλις δυο χρόνια στην τηλεόραση».

Η τηλεφωνική του παρέμβαση και το κλείσιμο του κύκλου

Μετά την προβολή των δηλώσεών του, ο Πάνος Κατσαρίδης επανήλθε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Ραντεβού» του ΟΡΕΝ, επαναλαμβάνοντας ότι αποχωρεί με θετικά συναισθήματα και χωρίς καμία πικρία.

Τόνισε πως αποχωρεί από το Το Πρωινό με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση προς τον Γιώργο Λιάγκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στον τηλεοπτικό χώρο.

Διαβάστε επίσης:

Αθηνά Ωνάση: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. μεγάλης γαλλικής αλυσίδας για «προσωπικούς λόγους»

Αρναούτογλου κατά Λιάγκα: «Ήταν αγενέστατο, σχεδόν τραγικό αυτό που μου έκανε»

H κολλητή της Μπαντόζα, Αρίνα Σαμπαλένκα, συμπαθούσε τόσο τον Τσιτσιπά, που «ούρλιαξε από χαρά για τη φίλη της» όταν χώρισαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tournas-23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: «Στοχευμένοι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα από την Τρίτη 23/6»

tileorasi
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Απολογούνται οι 4 από τους 7 συλληφθέντες

EKAB_ARXEIO1
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Αθηνών – Σουνίου έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ.

stavroula_leventaki
ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Στην 45χρονη ανήκουν οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι – Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ενοικιαστής

james burrows
LIFESTYLE

Τζέιμς Μπάροους: Πέθανε ο σκηνοθέτης των «Friends» και «The Big Bang Theory» σε ηλικία 85 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos_obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος... Τον έφερα πίσω»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

DIKAIOSINI
ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συντριπτικό «ναι» στην κατάργηση του άρθρου 86 από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

vitamines-new
ΥΓΕΙΑ

Η βιταμίνη που δεν αφήνει τον εγκέφαλο να «γεράσει»

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 15:04
tournas-23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: «Στοχευμένοι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα από την Τρίτη 23/6»

tileorasi
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Απολογούνται οι 4 από τους 7 συλληφθέντες

EKAB_ARXEIO1
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Αθηνών – Σουνίου έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ.

1 / 3