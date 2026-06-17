search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 11:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2026 10:03

Πάνος Κατσαρίδης: «Ολοκληρώνεται ο κύκλος μου στο Πρωινό – Οι φιλίες δεν μετρούν στις δουλειές» (Video)

17.06.2026 10:03
panos-katsaridis-new

Τη λήξη της συνεργασίας του με το «Πρωινό» επιβεβαίωσε ο Πάνος Κατσαρίδης, ενώ αναφερόμενος στη φιλία που διατηρεί με τον Γιώργο Λιάγκα, τόνισε ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν μετρούν στις δουλειές.

«Ο κύκλος μου στο Πρωινό ολοκληρώνεται 3 Ιουλίου, δεν θα συνεχίσω την επόμενη σεζόν. Στενοχωρήθηκα, από την άλλη όμως πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα για να πω την αλήθεια και θεωρούσα ότι λογικά θα συνεχίζαμε. Αλλά ok, φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή, δεν έγινε κάτι» είπε αρχικά μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

«Δεν ήταν δική μου απόφαση να αποχωρήσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται εντυπώσεις λάθος. Δεν είχα κανέναν λόγο που να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή. Όπως ποτέ δεν δέχθηκα ότι οι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά, γιατί κανένας δεν θα σε βάλει στη δουλειά του και δεν θα παίξει το κεφάλι του επειδή είσαι φίλος του, έτσι και οι φιλίες δεν μετράνε και στο τέλος μιας δουλειάς» πρόσθεσε.

«Τις προσωπικές μου σχέσεις τις κρατάω έξω από τη δουλειά μου. Άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία…» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Αλέκος Συσσοβίτης: «Ο ένας από τους δυο πρώτους ανθρώπους που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ήταν κολλητός μου» (Video)

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Έχω πληρώσει πολύ άσχημα την εμπιστοσύνη που δείχνω»

Η αποκαλυπτική πόζα της Τζένιφερ Λόπεζ που δίχασε τα social media

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
superpuma_airforce
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Γαύδου – Το εντυπωσιακό βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας

ilektriko-aftokinito_1106_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που όλοι «κράζουν», έχουν αύξηση σχεδόν 30% στις πωλήσεις τον Μάιο

troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες

drama new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικτονία στη Δράμα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης

ozempic_new
ΥΓΕΙΑ

GLP-1 φάρμακα και ψυχική υγεία: Ο απρόσμενος ρόλος του εντέρου και το βακτήριο που καταπολέμα το στρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

karystianou attikon 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 11:46
superpuma_airforce
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Γαύδου – Το εντυπωσιακό βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας

ilektriko-aftokinito_1106_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που όλοι «κράζουν», έχουν αύξηση σχεδόν 30% στις πωλήσεις τον Μάιο

troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες

1 / 3