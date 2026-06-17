Πάνος Κατσαρίδης: «Ολοκληρώνεται ο κύκλος μου στο Πρωινό – Οι φιλίες δεν μετρούν στις δουλειές» (Video)

Τη λήξη της συνεργασίας του με το «Πρωινό» επιβεβαίωσε ο Πάνος Κατσαρίδης, ενώ αναφερόμενος στη φιλία που διατηρεί με τον Γιώργο Λιάγκα, τόνισε ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν μετρούν στις δουλειές.

«Ο κύκλος μου στο Πρωινό ολοκληρώνεται 3 Ιουλίου, δεν θα συνεχίσω την επόμενη σεζόν. Στενοχωρήθηκα, από την άλλη όμως πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα για να πω την αλήθεια και θεωρούσα ότι λογικά θα συνεχίζαμε. Αλλά ok, φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή, δεν έγινε κάτι» είπε αρχικά μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

«Δεν ήταν δική μου απόφαση να αποχωρήσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται εντυπώσεις λάθος. Δεν είχα κανέναν λόγο που να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή. Όπως ποτέ δεν δέχθηκα ότι οι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά, γιατί κανένας δεν θα σε βάλει στη δουλειά του και δεν θα παίξει το κεφάλι του επειδή είσαι φίλος του, έτσι και οι φιλίες δεν μετράνε και στο τέλος μιας δουλειάς» πρόσθεσε.

«Τις προσωπικές μου σχέσεις τις κρατάω έξω από τη δουλειά μου. Άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία…» κατέληξε.

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