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17.06.2026 08:55

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Έχω πληρώσει πολύ άσχημα την εμπιστοσύνη που δείχνω»

17.06.2026 08:55
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Για την επαγγελματική της διαδρομή μίλησε Δήμητρα Κατσαφάδου, επισημαίνοντας ότι πέρα από την όποια επιτυχία, η επαφή που έχει με τον κόσμο και η αγάπη που δέχεται καθημερινά είναι το κομμάτι που απολαμβάνει πιο πολύ από καθετί στη δουλειά της.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life, η γνωστή επιχειρηματίας αναφέρθηκε επίσης στα κακόβουλα σχόλια και τις «πισώπλατες μαχαιριές» που έχει δεχτεί κατά καιρούς, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια δεν προτίθεται να αλλάξει τον εαυτό της εξαιτίας τέτοιων συμπεριφορών.

«Στην αρχή στενοχωριόμουν πολύ με τα κακόβουλα σχόλια. Μέχρι που κατάλαβα ένα πράγμα. Ο άνθρωπος που αδίκως σου προσάπτει κάτι, βασανίζεται από κάτι. Η σκληρή κριτική είναι ένας τρόπος εκδήλωσης συναισθημάτων των οποίων η πηγή είναι πολύ βαθιά. Οπότε με τον καιρό είτε έπαψα να ασχολούμαι είτε έψαχνα τη βαθύτερη αιτία. Οι πισώπλατες μαχαιριές είναι ένα άλλο κομμάτι. Δυστυχώς έχω πληρώσει πολύ άσχημα την εμπιστοσύνη που δείχνω. Αλλά να σου πω κάτι… Δεν θέλω να χάσω την πίστη μου στους ανθρώπους»

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