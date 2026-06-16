Η αποκαλυπτική πόζα της Τζένιφερ Λόπεζ που δίχασε τα social media

Νέο κύμα σχολίων προκάλεσε η Τζένιφερ Λόπεζ με την εμφάνισή της στις Κάννες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στις εντυπωσιακές και τολμηρές εμφανίσεις.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε στις Κάννες μετά την προβολή της ρομαντικής κωμωδίας του Netflix, Office Romance, τραβώντας τα βλέμματα με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό look.

Η σταρ επέλεξε ένα λαμπερό μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, ωστόσο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν συγκέντρωσε η ενδυματολογική της επιλογή, αλλά μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media. Στο στιγμιότυπο, το οποίο δημοσίευσε η hairstylist της, Ντανιέλ Πριάνο, η Λόπεζ ποζάρει στην καρέκλα του μακιγιάζ με τα πόδια ανοιχτά.

Η εικόνα πυροδότησε πλήθος αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Ανάμεσα στα σχόλια, ένας χρήστης έγραψε χιουμοριστικά: «Εγώ στο ραντεβού με τον γυναικολόγο στις 30 εβδομάδες εγκυμοσύνης», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Όχι, πολύ προκλητικό, όχι από εκείνη».

Δεν έλειψαν και οι πιο επικριτικές τοποθετήσεις, με έναν χρήστη να αναφέρει: «Κλείσε τα πόδια σου για ένα λεπτό!». Την ίδια στιγμή, αρκετοί έσπευσαν να την υπερασπιστούν, σημειώνοντας ότι αν διέθεταν τη σιλουέτα της στην ηλικία της, θα την πρόβαλλαν εξίσου.

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