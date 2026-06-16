search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 21:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 20:10

Η αποκαλυπτική πόζα της Τζένιφερ Λόπεζ που δίχασε τα social media

16.06.2026 20:10
lopez

Νέο κύμα σχολίων προκάλεσε η Τζένιφερ Λόπεζ με την εμφάνισή της στις Κάννες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στις εντυπωσιακές και τολμηρές εμφανίσεις.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε στις Κάννες μετά την προβολή της ρομαντικής κωμωδίας του Netflix, Office Romance, τραβώντας τα βλέμματα με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό look.

Η σταρ επέλεξε ένα λαμπερό μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, ωστόσο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν συγκέντρωσε η ενδυματολογική της επιλογή, αλλά μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media. Στο στιγμιότυπο, το οποίο δημοσίευσε η hairstylist της, Ντανιέλ Πριάνο, η Λόπεζ ποζάρει στην καρέκλα του μακιγιάζ με τα πόδια ανοιχτά.

Η εικόνα πυροδότησε πλήθος αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Ανάμεσα στα σχόλια, ένας χρήστης έγραψε χιουμοριστικά: «Εγώ στο ραντεβού με τον γυναικολόγο στις 30 εβδομάδες εγκυμοσύνης», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Όχι, πολύ προκλητικό, όχι από εκείνη».

Δεν έλειψαν και οι πιο επικριτικές τοποθετήσεις, με έναν χρήστη να αναφέρει: «Κλείσε τα πόδια σου για ένα λεπτό!». Την ίδια στιγμή, αρκετοί έσπευσαν να την υπερασπιστούν, σημειώνοντας ότι αν διέθεταν τη σιλουέτα της στην ηλικία της, θα την πρόβαλλαν εξίσου.

Διαβάστε επίσης:

Mάρω Κοντού: Νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, με κάκωση στο ισχίο και κάταγμα σε πλευρό

Ο Τομ Χόλαντ επιβεβαιώνει ότι παντρεύτηκε κρυφά με τη Ζεντάγια: «Βρήκα τον άνθρωπό μου»

Στα… χνάρια του πατέρα του ο πρίγκιπας Τζορτζ: Θα φοιτήσει στο φημισμένο κολέγιο του Ήτον από τον Σεπτέμβριο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

lamia epideixias astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Burgenstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-ΗΠΑ: Την Παρασκευή πέφτουν οι υπογραφές και ξεκινούν οι «επί της ουσίας» συνομιλίες στην Ελβετία

porto-timoni
ΕΛΛΑΔΑ

Τα πεντακάθαρα νερά της Ελλάδας στη 2η θέση στην Ευρώπη 

kabgas mathitries evia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή μαθητριών στην Εύβοια: «Θα έπαιρνα το παιδί μου σε κάσα, έτσι όπως το χτυπούσε» λέει η μητέρα του ενός κοριτσιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

tsipras kasselakis rallia karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 21:06
TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

lamia epideixias astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Burgenstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-ΗΠΑ: Την Παρασκευή πέφτουν οι υπογραφές και ξεκινούν οι «επί της ουσίας» συνομιλίες στην Ελβετία

1 / 3