Στα… χνάρια του πατέρα του ο πρίγκιπας Τζορτζ: Θα φοιτήσει στο φημισμένο κολέγιο του Ήτον από τον Σεπτέμβριο

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα της Ουαλίας και διαδόχου του θρόνου Ουίλιαμ, θα ξεκινήσει μαθήματα τον Σεπτέμβριο στο φημισμένο κολέγιο του Ίτον, κοντά στον πύργο του Ουίνδσορ, όπου ο πατέρας του σπούδασε πριν από εκείνον, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Κένσινγκτον.

Prince George, the eldest child of Prince William and Kate, the Princess of Wales, will start the new school year in a new school, Kensington Palace confirmed Tuesday. https://t.co/xTqPwn53AK June 16, 2026

O νεαρός πρίγκιπας, ηλικίας 12 ετών, o οποίος θα γίνει με τη σειρά του διάδοχος του θρόνου, όταν ο πατέρας του αναλάβει καθήκοντα μετά τον παππού του Κάρολο, θα ενταχθεί στο οικοτροφείο αρρένων όπου πήγε επίσης ο θείος του, ο πρίγκιπας Χάρι, και πολλά άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, έναντι ενός κόστους ύψους περίπου 63.000 στερλινών (72.800 ευρώ) τον χρόνο.

🚨 NEW: Buckingham Palace has announced Prince George will attend Eton College from September pic.twitter.com/Dw9gFlCOUi — Politics UK (@PolitlcsUK) June 16, 2026

Στο διάσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα Eton έχουν επίσης παρακολουθήσει μαθήματα 20 πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας, μεταξύ αυτών ο Ντέιβιντ Κάμερον και ο Μπόρις Τζόνσον ή ακόμα και οι συγγραφείς Ίαν Φλέμινγκ και Τζορτζ Όργουελ.

«Το παλάτι του Κένσιγκτον μπορεί να επιβεβαιώσει πως ο πρίγκιπας Τζόρτζ θα σπουδάσει στο κολέγιο Ίτον από τον Σεπτέμβριο», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου σε ανακοίνωση.

Prince George will attend Eton College from September, Kensington Palace announces https://t.co/eAuryRqJvo — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 16, 2026

Αυτό το σχολείο για παιδιά ηλικίας 13-18 ετών, που ιδρύθηκε το 1440 από τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ΄, βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων δυτικά του Λονδίνου.

Καθώς θεωρείται σχολείο της ελίτ, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις του, μεταξύ άλλων εκείνη μιας στολής που μοιάζει με φράκο και υποδέχεται κάθε χρόνο σχεδόν 1.350 μαθητές, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Το οικοτροφείο βρίσκεται μονάχα λίγα χιλιόμετρα από την οικία των γονέων του Τζορτζ, του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, που διαμένουν με την οικογένειά τους στο Φόρεστ Λοντζ, στο Ουίνδσορ. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο νεαρός πρίγκιπας θα μένει ή όχι εντός του Ίτον.

Ο Τζορτζ, που θα κλείσει τα 13 τον επόμενο χρόνο, είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής στον βρετανικό θρόνο.

Από το νηπιαγωγείο Montessori μέχρι το φημισμένο ιδιωτικό σχολείο του Lambrook, κοντά στο Ουίνδσορ, όπου τελείωσε το δημοτικό, τα εκπαιδευτικά του ιδρύματα και το κόστος τους σχολιάζονται πάντα εκτενώς από τις εφημερίδες.

Οι ταμπλόιντ είχαν κάποτε γράψει ότι θα μπορούσε να φοιτήσει στο μικτό οικοτροφείο Marlborough, στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου είχε σπουδάσει και η ίδια η πριγκίπισσα Κέιτ, λέγοντας ότι ήθελε να «ταρακουνήσει τα πράγματα» και να διασφαλίσει ότι ο Τζορτζ θα μπορούσε να φοιτήσει στο ίδιο σχολείο με την 11χρονη αδερφή του, Σάρλοτ.

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