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16.06.2026 14:04

Σε reality η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας και ο σύζυγός της

16.06.2026 14:04
norway_prinsess

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας και ο σύζυγός της, Αμερικανός αυτοαποκαλούμενος σαμάνος, Ντούρεκ Βέρετ, θα επιστρέψουν στην τηλεόραση αυτό το φθινόπωρο.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι θα πρωταγωνιστήσει στο Alternative Norway, νέα τηλεοπτική εκπομπή reality από την Viaplay, η οποία περιγράφεται ως μια «ζεστή, διασκεδαστική και οικεία» εικόνα στην «εσωτεριστική σκηνή της Νορβηγίας».

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο Αμερικανός σαμάνος σύζυγός της θα είναι μεταξύ των προσωπικοτήτων που θα εμφανιστούν στο Alternative Norway.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω στη δημιουργία μιας γέφυρας και στην ομαλοποίηση αυτού του ζητήματος, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να τολμούν να βγουν μπροστά και να πουν ποιοι είναι. Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι να τολμάμε να είμαστε ο εαυτός μας» δήλωσε η πριγκίπισσα στο TV 2 της Νορβηγίας.

Ο Βέρετ είπε για το Alternative Norway: «Είμαι συνδεδεμένος με τον Θεό και αν αυτό κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν άβολα, τότε θα νιώσετε πολύ άβολα». Σύμφωνα με τους Times, «το καστ της σειράς περιλαμβάνει μελλοντολόγους, διερμηνείς ζώων και τον Μάγκνους Στόρε “εκπαιδευτή αναπνοής” και γιο του πρωθυπουργού της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε».

Το επερχόμενο ριάλιτι σόου ακολουθεί τη σειρά ντοκιμαντέρ Rebel Royals της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζ και του Ντούρεκ στο Netflix, το οποίο έκανε πρεμιέρα πέρυσι στο Netflix.

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