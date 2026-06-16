Η Σμαράγδα Καρύδη βρήκε τον «παράδεισό» της στη Μύκονο (Photos)

Στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο απολαμβάνει η Σμαράγδα Καρύδη η οποία ταξίδεψε στο νησί των Ανέμων κάνοντας μια «απόδραση» από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Η ηθοποιός μοιράστηκε, μάλιστα, σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών από το νησί των Κυκλάδων.

«Εγώ τον βρήκα τον παράδεισο και δεν είναι πολύ μακριά. Το λέω και “σπίτι της ευτυχίας” γιατί τα έχεις όλα στα ξυπόλητα πόδια σου και νιώθεις ελεύθερος όπως στα παιδικά καλοκαίρια» έγραψε.

«Σας ευχαριστώ τόσο φίλοι μου που μου δανείζετε λίγο απ’ το καλοκαίρι σας» πρόσθεσε.

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