Χάρης Ρώμας: «Η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική – Περάσαμε δύσκολα» (Video)

Για τα παιδικά του χρόνια, τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, την απόφασή του να ακολουθήσει την υποκριτική, αλλά και τις σπουδές του στην Ιατρική μίλησε ο Χάρης Ρώμας.

Καλεσμένος του Ρένου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» στο One Channel, ο ηθοποιός και σεναριογράφος περιέγραψε το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε, επισημαίνοντας πως παρά την οικονομική άνεση της οικογένειάς του, δεν έλειψαν οι δυσκολίες.

«Ο πατέρας μου ήταν ένας μεγάλος έμπορος. Η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική. Έζησα όλο το φάσμα της δυσκολίας των παιδικών χρόνων, με την έλλειψη επικοινωνίας ή προσοχής. Παρ’ όλα αυτά, μας αγαπούσαν οι γονείς μου. Όμως περάσαμε δύσκολα και αυτό βοήθησε ίσως τον ψυχισμό να γίνει πιο έντονος και το συναίσθημα να θέλει να εκραγεί» ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για την αντίδραση που συνάντησε όταν ανακοίνωσε στους γονείς του ότι ήθελε να ασχοληθεί με την τέχνη.

«Το είπα στους γονείς μου ότι θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Η απάντηση του πατέρα μου ήταν: “Παιδί μου, αγόρι μου, είσαι ψώνιο”. Του έλεγα ότι πιστεύω πως κάτι συμβαίνει μέσα μου και θα μπορούσα να το ακολουθήσω και εκείνος μου απαντούσε: “Το πιστεύεις λάθος”. Μου έλεγε να διαλέξω κάτι που να εξασφαλίζει τη ζωή μου και να είμαστε περήφανοι κι εμείς κι εσύ».

Ο Χάρης Ρώμας εξομολογήθηκε ότι η στάση του πατέρα του λειτούργησε τελικά ως κίνητρο.

«Δεν πρέπει να λες σε ένα παιδί ότι δεν είναι ικανό να περάσει σε μία σχολή. Μου δημιούργησε άγχος αλλά και πείσμα. Και πέρασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρα πτυχίο Ιατρικής μετά από δέκα χρόνια. Δεν πήγα να κάνω ειδικότητα. Ήμουν αιώνιος φοιτητής, παράλληλα με το θέατρο. Ήμουν συμφοιτητής με τον Γιώργο Πατούλη», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Το χειροφίλημα του Τομ Κρουζ στη Βικτόρια Μπέκαμ «έβαλε φωτιά» στα social media

Μπόνι Τάιλερ: Ξύπνησε από το τεχνητό κώμα, σοβαρή ακόμη η κατάστασή της

Η Ρενέ Ζελβέγκερ για την Μπρίτζετ Τζόουνς: «Άλλαξε τις προσδοκίες για το πώς μοιάζει μια πρωταγωνίστρια – Τελικά κέρδισε το αγόρι»



