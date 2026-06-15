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15.06.2026 18:36

Μπόνι Τάιλερ: Ξύπνησε από το τεχνητό κώμα, σοβαρή ακόμη η κατάστασή της

15.06.2026 18:36
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Ξύπνησε από το τεχνητό κώμα στο οποίο βρισκόταν για περισσότερο από έναν μήνα η Μπόνι Τάιλερ, μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη λόγω ενός χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ομάδα της στη δημοσιότητα και όπως αναμεταδίδει η Sun, η εξέλιξη της υγείας της έχει θετικά σημάδια, ωστόσο κρίνεται ακόμη σοβαρή.

Ένας εκπρόσωπός της Μπόνι Τάιλερ δήλωσε: «Η Μπόνι δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά η κατάστασή της παραμένει σοβαρή».



Η σταρ βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Φάρο, στη νότια Πορτογαλία.

Η Μπόνι Τάιλερ, βρισκόταν σε κώμα από τις αρχές του Μαΐου καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, μετά από χειρουργείο που έκανε.

Η  74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» υποβλήθηκε  σε επέμβαση στο έντερο, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας με διάτρηση εντέρου πριν από μερικές μέρες. Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι, αν και μέχρι χθες η κατάστασή της ήταν σταθερή, τις τελευταίες ώρες επιδεινώθηκε.

Η έγκυρη πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha υποστήριξε το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαΐου ότι ανέπνεε με τη βοήθεια αναπνευστήρα. Το ίδιο μέσο μετέδωσε επίσης ότι η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε από μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. «Η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κώμα έπειτα από αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο του Φάρο, μετά από επέμβαση στο έντερο», ανέφερε το δημοσίευμα.


«Σύμφωνα με όσα μάθαμε, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας». Το δημοσίευμα επισήμανε ακόμη ότι οι γιατροί που την παρακολουθούν παραδέχθηκαν πως δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή της τις επόμενες ώρες. Η τραγουδίστρια φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 30 Απριλίου.

Εκπρόσωπος της Τάιλερ, η οποία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη νότια Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δηλώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν με αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

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