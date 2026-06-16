Τάσος Ιορδανίδης: «Ζούμε στην εποχή του κακεντρεχούς σχολίου» (Video)

Για τη δημόσια έκθεση και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή τόσο στα πρόσωπα που εκτίθενται όσο και στους οικείους τους μίλησε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», ο ηθοποιός αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στα αρνητικά σχόλια που κατακλύζουν το διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι «ζούμε στην εποχή του κακεντρεχούς σχολίου».

«Τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… Και δε σ’ το λέω ως καραμέλα. Για παράδειγμα, με ρώτησες πριν για τη Θάλεια: “Τι κάνει η Θάλεια;”, “Τι κάνουν τα παιδιά;”. Και λέω, τώρα να μιλήσω με τον Γρηγόρη ή να του πω ξέρεις ότι είναι καλά; Δεν ήθελα να επεκταθώ, ή δεν θα ‘θελα να επεκταθώ πλέον. Γιατί; Όχι γιατί δεν είμαι καλά με τη γυναίκα μου ή οτιδήποτε. Γιατί ζούμε την εποχή του κακεντρεχούς σχολίου το οποίο μεσουρανεί και το οποίο εσένα μπορεί να μη σε φθείρει, ή εμένα, ή τη Θάλεια, ή τον οποιονδήποτε όσο και να διαφυλάξεις τα παιδιά σου κάπου θα πέσουνε και εγώ, το παιδί μου… προσπαθώ και θέλω να μην το ξαναδώ, ενδεχομένως, να κλαίει εξαιτίας ενός σχολίου το οποίο μπορεί να ‘χει διαβάσει» είπε αρχικά.

«Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά, τέλος πάντων και τα λοιπά. Είμαστε, γαμ.. το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά» πρόσθεσε.

«Λοιπόν, και βγαίνουν κάποια σχόλια τα οποία, περιμέναμε ότι κάποια, ας πούμε, θα είναι αρνητικά… μες στο παιχνίδι. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου κάποια στιγμή για να παίξει ένα παιχνίδι, και μπαίνει και κοιτάει και το παιδί… Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασα, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα» κατέληξε ο Τάσος Ιορδανίδης.

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