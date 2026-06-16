Akylas για Eurovision: «Μας είχαν ψηλά στα στοιχήματα και το πιστεύαμε – Ένιωθα ότι κουβαλάω πάνω μου τον ελληνικό λαό» (Video)

Για τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, αλλά και την πίεση που βίωσε εκπροσωπώντας τη χώρα στον διαγωνισμό μίλησε ο Akylas

«Εγώ δούλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό που παρουσιάσαμε και όλη η ομάδα. Και πραγματικά το χάρηκα τόσο πολύ, που όταν κατέβηκα από τη σκηνή, έκλαψα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, που ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αν δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι, είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη πίστα, με πολύ στρες. Και κάπως ένιωθα ότι κουβαλάω τον ελληνικό λαό που με πίστεψε πάνω μου» είπε αρχικά.

«Όταν έγινε η ψηφοφορία, ήταν ένα τόσο έντονο συναισθηματικό rollercoaster για μένα. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που το μοιραστήκαμε όλοι. Μετά γύρισα σπίτι και είδα στο TikTok βίντεο με παρέες που παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα και ήταν πραγματικά απίστευτο» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή των αποτελεσμάτων, με την ελληνική αποστολή να μην μπορεί να πιστέψει αρχικά την εξέλιξη και τις βαθμολογίες.

«Θυμάμαι ότι καθόμασταν στο green room και ξεκινούσαν οι βαθμολογίες των επιτροπών. Λέγαμε “εντάξει, το κάνουν επίτηδες για το suspense”. Και ήμασταν παγωμένοι. Λέω “παιδιά, τι γίνεται;”».

Ωστόσο, η συμμετοχή του αυτή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, άλλαξε τη ζωή του, επισημαίνει.

«Εμένα άλλαξε η ζωή μου από όταν μπήκα στο Sing for Greece και μετά άλλαξαν όλα. Μας είχαν και ψηλά τα στοιχήματα όλη αυτή την περίοδο και κάπως το πιστεύαμε όλοι».

Τέλος, μίλησε για τη μεγάλη προσωπική νίκη που πέτυχε ξεπερνώντας την υψοφοβία και την ακροφοβία που έχει, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σκηνικής του εμφάνισης.

«Όταν συναντήθηκα πρώτη φορά με τον Φωκά Ευαγγελινό και με ρώτησε αν έχω κάποια φοβία, και ενώ εγώ έχω ακροφοβία και υψοφοβία του λέω: “Τίποτα”, δεν θέλω να εμποδίσω το vision. Και όταν ανέβηκα πρώτη φορά σε αυτό το prop, είχα χεστεί πάνω μου. Λέω, τώρα πώς θα κατέβω; Οπότε το ότι κατάφερα να ξεπεράσω τα όριά μου, για μένα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε, είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος γι’ αυτό το οποίο καταφέραμε να δείξουμε. Και πάρα πολύ περήφανος» τόνισε.

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