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16.06.2026 12:54

Αριάνα Γκράντε: Ξέσπασε σε κλάματα πάνω στη σκηνή – «Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό» (Video)

16.06.2026 12:54
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Σε κλάματα ξέσπασε η Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Eternal Sunshine Tour».

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η 32χρονη τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να κρύψει την έντονη συγκίνησή της, λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «Hampstead», όταν οι θεατές στο στάδιο ξέσπασαν σε δυνατά χειροκροτήματα.

«Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό… ξέρετε τι θα συμβεί. Είμαι Καρκίνος», είπε αστειευόμενη, προσπαθώντας να διαχειριστεί τη στιγμή.

Η ίδια ευχαρίστησε επανειλημμένα τους θαυμαστές της για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας πως αποτελούν «μια ασφαλή και γεμάτη αγάπη παρουσία» στη ζωή της.

«Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που βρέθηκα ξανά μπροστά σας και ήσασταν πάντα δίπλα μου. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη», ανέφερε σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

Η έντονη αυτή στιγμή ήρθε λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι η Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ χώρισαν έπειτα από τρία χρόνια σχέσης. Η τραγουδίστρια φαίνεται πως έκτοτε έχει ρίξει το βάρος της στην περιοδεία της, η οποία αποτελεί την πρώτη της μετά από επτά χρόνια, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Petal» στις 31 Ιουλίου.

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