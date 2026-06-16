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16.06.2026 11:08

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Τέλος με τον φασισμό – Είτε δεξιά είτε αριστερά» (Video)

16.06.2026 11:08
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Τον βανδαλισμό της σημαίας του Pride στο ΑΠΘ σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας με τους συνεργάτες του στην εκπομπή του, με τον παρουσιαστή να επισημαίνει ότι απόψεις όπως αυτές του θεολόγου κ. Λάμπρου Σκόντζου που φιλοξένησε στον τηλεοπτικό αέρα, είναι αυτές που ενισχύουν την ανάγκη να γόνονται Gay Pride.

«Το γεγονός ότι υπάρχουν οι απόψεις οι δικές σας που εγώ τις σέβομαι, καταδεικνύουν το γεγονός, γιατί ακόμα υπάρχει ανάγκη να γίνονται Gay Pride. Γιατί κι εγώ καμιά φορά αναρωτιέμαι: ρε παιδιά, τουλάχιστον στο δικό μου το επάγγελμα, όχι απλώς ίσοι… πιο ίσοι είναι οι gay. Ακριβώς έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τα πάντα όλα. Γιατί να γίνεται Gay Pride; Και βγαίνετε μετά εσείς στην τηλεόραση με ευγένεια –δεν σας κατηγορώ εσάς, τις απόψεις σας όμως– και λέω τελικά, αφού ακόμα στην κοινωνία υπάρχουν αυτές οι απόψεις, πρέπει με ειρηνικό τρόπο να γίνεται και το Gay Pride, για να θυμίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ίσοι» είπε ο παρουσιαστής, αναφερόμενος στον καλεσμένο του, με μια φράση που είπε η Γιώτα Κηπουρού να προκαλεί το ξέσπασμα το Γιώργου Λιάγκα.

«Γιώργο, πρέπει να μπει όμως και ένα φρένο σε όλο αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο» είπε χαρακτηριστικά, πυροδοτώντας την έντονη αντίδραση του παρουσιαστή.

«Καλά, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για το διαδίκτυο. Εγώ θέλω, εγώ θέλω να συνομιλώ με σοβαρούς ανθρώπους, με διαφορετικές απόψεις, όπως ήταν ο κύριος που είναι σοβαρός, με άλλη άποψη από τη δικιά μου. Στο διαδίκτυο δεν είναι σοβαροί. Είναι μαλ…ς! Συγγνώμη. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ακριβώς όμως η έννοια είναι αυτή. Ο ανώνυμος βλαξ, που θα πει τη βλακεία του εδώ μέσα στο διαδίκτυο, δεν είναι συνομιλητής δικός μου, Γιώτα μου. Αν είναι δικός σου, με γεια σου, με χαρά σου. Κράτα τον, πάρ’ τον σπίτι σου και κάνε διάλογο μ’ αυτόν.

Για μένα, συνομιλητές μου είναι άνθρωποι σαν αυτούς τους δύο φιλοξενούμενούς μας σήμερα, που με διαφορετικές απόψεις ανταλλάξαμε απόψεις… Και αντιπαρατέθηκα με τον δεύτερο κύριο, με τον οποίο διαφωνούσα. Με ευγένεια και χωρίς χαρακτηρισμούς. Στο διαδίκτυο ο κάθε βλάκας και το κάθε τρολ λέει, κάνει κουβεντούλα, θεωρώντας ότι μπορεί να εκτελέσει χαρακτήρες. Εμένα δεν είναι συνομιλητής μου το διαδίκτυο. Το τελειώνω εδώ. Και δεν θέλω να το συνεχίσω.

Θέλω να βγάλω από τον δημόσιο βίο ότι “το διαδίκτυο είπε”. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε το διαδίκτυο. Βγες εδώ με το πρόσωπό σου και πες την άποψή σου. “Το διαδίκτυο είπε”. Οι σύγχρονοι κουκουλοφόροι του διαδικτύου. Όσο φασίστες είναι αυτοί, που με τη μαύρη κουκούλα πήγαν και κατέβασαν, βράδυ για να μην τους δούνε, τη σημαία του Gay Pride, άλλο τόσο φασίστες είναι κι αυτοί που, κρατώντας μια κουκούλα καθημερινά, νομίζουν ότι εκτελούν ανθρώπους! Λοιπόν, τέλος με τον φασισμό γενικά. Είτε αριστερά είτε δεξιά ο φασισμός. Να αποφασίσουμε να τελειώσουμε με τον φασισμό και να ζήσουμε σε μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας.

Λοιπόν, “είπε το διαδίκτυο”… Χέστηκα! Αλήθεια όμως. “Είπε το διαδίκτυο”. Τι είναι το διαδίκτυο; Τον κάναμε συνομιλητή το διαδίκτυο» τόνισε.

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