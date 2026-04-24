Στα χνάρια της Νταϊάνα: Ο Χάρι εκπαιδεύτηκε στην αποναρκοθέτηση στην Ουκρανία – Η μητέρα του είχε διασχίσει ναρκοπέδιο 30 χρόνια πριν

Σχεδόν 30 χρόνια έπειτα από την επίσκεψη της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στην Ανγκόλα, με επίκεντρο τη μάχη για τις νάρκες κατά προσωπικού, ο πρίγκιπας Χάρι εκπαιδεύτηκε στην αποναρκοθέτηση, με τη βοήθεια ντρόουν και ρομπότ, την Παρασκευή, στη Μπούσα της Ουκρανίας.

Prince Harry praised the 'incredible work' of the Halo Trust – a charity close to his mother Diana's heart – which is now working to clear unexploded ordnance in Ukraine.https://t.co/5Zy7bTxgE0 pic.twitter.com/m97KK7890g April 24, 2026

Φορώντας γυαλιά ψηφιακής πραγματικότητας και μπλε προστατευτικό γιλέκο, ο Χάρι, τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουκρανία, οδήγησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που λειτουργεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και χρησιμοποιείται για να εντοπίζει και να χαρτογραφεί τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ανέφερε ο φιλανθρωπικός οργανισμός αποναρκοθέτησης Halo Trust.

Ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου χειρίστηκε κατόπιν ένα ρομπότ, έναν ρομποτικό σκύλο, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα με την ευκαιρία, ο οποίος έχει δημιουργηθεί προκειμένου να ανακαλύπτει επικίνδυνα αντικείμενα στο έδαφος, συμπλήρωσε ο οργανισμός, τον οποίο στήριζε η πριγκίπισσα Νταϊάνα όταν ζούσε.

Prince Harry follows in Diana's footsteps with landmine walk in war-torn Ukraine https://t.co/YgGoWBHSA6 pic.twitter.com/GoUW38ywUf — The Mirror (@DailyMirror) April 24, 2026

Αυτές οι εικόνες θύμισαν ένα σκηνικό, στο οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα, φορώντας κράνος και προστατευτικό γιλέκο, διέσχισε ένα ναρκοπέδιο στην Ανγκόλα τον Ιανουάριο του 1997, κατόπιν πρόσκλησης της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Ο δούκας του Σάσεξ, ηλικίας 41 ετών, δήλωσε πως είναι «εντυπωσιακό» να διαπιστώνει κανείς πόσο η τεχνολογία κάνει «εξυπνότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη την αποναρκοθέτηση.

«Όταν η μητέρα μου επισκέφθηκε στην Ανγκόλα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, οι ειδικοί στην αποναρκοθέτηση εργάζονταν πεσμένοι στα γόνατα για να βρουν κρυμμένα εκρηκτικά. Σήμερα, χρησιμοποιούν ντρόουν, την Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομπότ για μεγαλύτερη ακρίβεια και προστασία», δήλωσε, όπως ανέφερε ένα δελτίο Τύπου της Halo Trust.

«Δεν είναι μονάχα μια πρόοδος, αυτό σώζει ζωές», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Prince Harry made an unannounced visit to Kyiv, calling on Russian President Vladimir Putin to end the war and urging U.S. leadership to step up efforts to resolve the conflict.



Speaking at a security forum, he highlighted Ukraine’s resilience and warned against global… pic.twitter.com/82sHWwJbSr — AnewZ (@Anewz_tv) April 24, 2026

Ο πρίγκιπας Χάρι απέτισε επίσης φόρο τιμής στα θύματα των σφαγών που αποδίδονται στον ρωσικό στρατό στην Μπούσα, στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

