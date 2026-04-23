Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ σε στιγμή έντασης μπροστά στις κάμερες – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει τραβήξει την προσοχή, καθώς καταγράφει μια στιγμή έντασης ανάμεσα στον Μπεν Άφλεκ και την Τζένιφερ Λόπεζ, την ώρα που βρίσκονται περικυκλωμένοι από φωτογράφους, στη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης.

Στο επίμαχο υλικό, ο Άφλεκ εμφανίζεται εκνευρισμένος και φαίνεται να μιλά σε έντονο ύφος, ενώ η Λόπεζ χαμογελά αμήχανα, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να αποφύγει την κλιμάκωση του επεισοδίου μπροστά στις κάμερες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025, με το επίμαχο βίντεο, ωστόσο, να έρχεται τώρα στη δημοσιότητα.

Στη νέα ταινία, η Τζένιφερ Λόπεζ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ συμμετέχει και ως executive producer, από κοινού με τον Άφλεκ.

Ben Affleck peleando con JLo y ella sonriendo para disimular. 🥺 pic.twitter.com/mGN55vZiv6 — ESTRELLA (@Nereura9) April 23, 2026

Από την επανένωση στο διαζύγιο

Σε άλλα στιγμιότυπα που είχαν έρθει τους προηγούμενους μήνες στο «φως» από την εν λόγω βραδιά, που αποτελούσε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση του πρώην ζευγαριού μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους, τρυφερές κινήσεις και χαμόγελα ανάμεσα στους δύο είχαν τροφοδοτήσει εκ νέου φήμες περί πιθανής επανασύνδεσης.

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2002, όταν γνωρίστηκαν και σύντομα έγιναν ζευγάρι, φτάνοντας μέχρι τον αρραβώνα τους, ο οποίος όμως ακυρώθηκε το 2004. Στη συνέχεια ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές στην προσωπική τους ζωή. Η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι (2004-2014), με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμμε. Από την πλευρά του, ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκε την Τζένιφερ Γκάρνερ (2005-2018) και απέκτησαν τρία παιδιά: Τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.

Το ζευγάρι επανενώθηκε το 2021 και προχώρησε σε γάμο τον Ιούλιο του 2022 στο Λας Βέγκας, σε μια λιτή τελετή. Έναν μήνα αργότερα ακολούθησε δεύτερος γάμος στην Τζόρτζια, παρουσία φίλων και συγγενών. Ωστόσο, δύο χρόνια μετά, η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» με τον Λι Κόουαν, η JLo περιέγραψε τον χωρισμό της και την ενδοσκόπηση που ακολούθησε ως «το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».

Διαβάστε επίσης:

