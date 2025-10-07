Λόπεζ-Άφλεκ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το διαζύγιο – «Αγαπούν ο ένας τον άλλον πολύ περισσότερο όταν δεν είναι παντρεμένοι»

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έχουν πολύ καλύτερη σχέση τώρα που δεν είναι παντρεμένοι, σύμφωνα με μια πηγή στο Page Six.

Οι πρώην σύζυγοι επανενώθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ στη Νέα Υόρκη για να προωθήσουν τη νέα τους ταινία, «Kiss of the Spider Woman», σηματοδοτώντας την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση από τότε που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους τον Ιανουάριο.

Η Λόπεζ εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στην ταινία για να της εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Αλλά το θέμα της πρεμιέρας ήταν τόσο η ερμηνεία της στην οθόνη όσο και η ζεστή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με τον Άφλεκ, ο οποίος είναι παραγωγός του έργου.

«Αγαπούν ο ένας τον άλλον πολύ περισσότερο όταν δεν είναι παντρεμένοι», δήλωσε μια πηγή της Λόπεζ.

«Ο καθένας έχει ρόλους να παίξει ο ένας με τον άλλον – εκείνη είναι η λαμπερή, πανέμορφη ντίβα σούπερ σταρ σε βάθρο, εκείνος είναι ο άτακτος τυπάκος που την κρατά σε απόσταση για να διατηρεί τη σεξουαλική ένταση», πρόσθεσε η πηγή.

«Αρκεί ο καθένας να παίζει τον ρόλο του, είναι τέλειοι. Τη στιγμή που προσπαθούν να είναι κάτι περισσότερο από αυτό — ειδικά κάτι τόσο πεζό όσο ο σύζυγος και η σύζυγος — είναι καταδικασμένοι».

Η 56χρονη Λόπεζ και ο 53χρονος Άφλεκ φάνηκαν να έχουν πολύ καλές σχέσεις, καθώς ο Άφλεκ μίλησε με ενθουσιασμό για την πρώην σύζυγό του, λέγοντας στο “Extra” ότι είναι μια “καταπληκτική” ηθοποιός που “πραγματικά τα κάνει όλα”.

Η μητέρα δύο παιδιών πρωταγωνιστεί ως Ingrid Luna/Aurora/The Spider Woman, ενώ η εταιρεία παραγωγής Artists Equity των Affleck και Matt Damon συμμετείχε ως συνεργάτης παραγωγής πριν από τον χωρισμό του ζευγαριού.

Το έργο είναι μια διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του 1976, του Αργεντινού συγγραφέα Μανουέλ Πουίγκ, το οποίο ενέπνευσε επίσης μια ταινία του 1985 και ένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ το 1993.

Ο Άφλεκ είπε ότι η Λόπεζ «γεννήθηκε για να παίξει» τον ομώνυμο ρόλο. «Είναι καταπληκτική στην ταινία», είπε. «Ανυπομονώ να δείτε εσείς, το κοινό, την ταινία. Είμαι τόσο περήφανος για αυτήν την ταινία όσο για οποιαδήποτε άλλη στην οποία έχω συμμετάσχει ποτέ. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ απόψε».

Επαίνεσε επίσης την εργασιακή ηθική της πρώην συζύγου του, λέγοντας: «Από την αρχή της εμπλοκής της Τζένιφερ σε αυτό… απλώς επρόκειτο να τα δώσει όλα και τα έκανε. Δούλεψε εξαιρετικά σκληρά. Βλέπεις όλα τα πολλά ταλέντα της. Είναι κάποια που μεγάλωσε βλέποντας κλασικά μιούζικαλ».

Τη Δευτέρα, η Λόπεζ γέλασε αμήχανα σε μια ερώτηση του συμπαρουσιαστή της εκπομπής “Today”, Κρεγκ Μέλβιν, σχετικά με τον χωρισμό τους — αλλά παραδέχτηκε επίσης ότι «Αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί… και θα του δίνω πάντα αυτή την αναγνώριση».

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στη δεύτερη επέτειο του γάμου της με τον Άφλεκ τον Αύγουστο του 2024, μετά από μήνες εικασιών για τον χωρισμό της.

Ήταν αρραβωνιασμένοι για δύο χρόνια πριν χωρίσουν το 2004 και ξανασυμφιλιωθούν το 2021.

