Σταμάτης Κραουνάκης: «Όσοι λένε άσχημα πράγματα για τη νέα γενιά, είναι αγράμματοι» (Video)

Για την πολύχρονη καριέρα του μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στο μεγάλο ορόσημο της καλλιτεχνικής του ζωής, όταν μαζί με τη Λίνα Νικολοκοπούλου και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη αναζητούσαν έναν χώρο για να παρουσιάσουν το άλμπουμ «Ανθρώπων Έργα», ένας χώρος που έμελε να κάνει το Γκάζι hot spot της αθηναϊκής νύχτας…

«Ένα σοβαρό highlight είναι το ’93, που ψάχνουμε να βρούμε έναν τόπο να παίξουμε με την Άλκηστη (σ.σ. Πρωτοψάλτη) και μας πάει ο Μαροσούλης σε ένα στενάκι, στο Γκάζι, και σε γκαράζ της Mercedes. Και μπαίνουμε μέσα, λέει “σας αρέσει αυτό;”, λέμε “ναι, ναι” και πάμε εκεί και βγάζει η Νικολακοπούλου την κολόνια της και κάνει έναν σταυρό και λέει “εδώ να γίνει η σκηνή”. Και κάναμε το Γκάζι… Δηλαδή, αλλάξαμε τη ζωή της νύχτας. Και πήγε ο Μαροσούλης -τότε γράφαμε το “Ανθρώπων έργα” στο στούντιο- και έδωσε αποζημίωση στο γκαράζ της Mercedes, το κουβάλησαν αλλού, και σε μία εβδομάδα είχε στήσει το μαγαζί. Και άνοιγε η κουρτίνα και ήθελε ο Ανδρέας Βουτσινάς να είναι σαν Τσέχοφ η ιδέα και είχε βάλει ο Παντελιδάκης κάτι δέντρα, μόνο κορμούς και μία κούνια με σχοινιά. Νιώσαμε, τότε, ότι κάτι αλλάξαμε», είπε χαρακτηριστικά ο σπουδαίος συνθέτης σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV.

Παράλληλα αναφέρθηκε στους νέους καλλιτέχνης, τονίζοντας ότι είναι ικανότατοι.

«Έχουμε πολύ καλούς καλλιτέχνες και επίσης έχουμε και πολύ νέο κόσμο ικανότατο. Όσοι λένε άσχημα πράγματα για τη νέα γενιά, είναι αγράμματοι. Και θέλω να σου πω και το βαρύ; Δεν ενδιαφέρονται. Έχω ακούσει από μεγάλη ηθοποιό – δασκάλα “σιγά που θα δείξω εγώ στον κοριτσάκι πώς παίζεται ο “Βυσσινόκηπος”. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα του επαγγέλματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

