LIFESTYLE

06.10.2025 20:13

Όζι Όσμπορν: Ο φόβος του μην πεθάνει η Σάρον πριν από εκείνον: «Ζω για αυτή τη γυναίκα»- Τα απομνημονεύματα του θρύλου της metal

06.10.2025 20:13
ozzy kai sizigos 77- new

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τον μεγαλύτερο φόβο του προχώρησε ο Όζι Όσμπορν, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, στα απομνημονεύματά του, που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό του.

Ο θρύλος της metal μουσικής αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί το επερχόμενο τέλος του και εξομολογήθηκε ότι αυτό που φοβόταν περισσότερο  ήταν να μη φύγει από τη ζωή πριν από εκείνον η σύζυγός του, Σάρον που στάθηκε στο πλευρό σαράντα περίπου χρόνια.

«Της έχω πει “μην τολμήσεις να φύγεις πριν από μένα”. Αν το κάνει, δεν θα είμαι πολύ πίσω της. Ζω για αυτή τη γυναίκα», εξομολογείται στο βιβλίο «Last Rites.

Παρά τον φόβο του όμως, αυτός ήταν που «έφυγε» πρώτος. Ο frontman των Black Sabbath πέθανε στις 22 Ιουλίου από καρδιακή ανεπάρκεια, στο σπίτι του στο Μπάκιγχαμσαϊρ, μόλις δύο εβδομάδες μετά την εμφάνισή του με το συγκρότημα στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, μια αποχαιρετιστήρια συναυλία που έμελλε να είναι η τελευταία του.


«Ο θάνατος χτυπά την πόρτα μου τα τελευταία έξι χρόνια — όλο και πιο δυνατά. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να του ανοίξω», έγραψε χαρακτηριστικά. Ο τραγουδιστής εκμυστηρεύτηκε ότι παλιότερα ανησυχούσε πολύ περισσότερο για τον θάνατο, αλλά όσο πλησίαζε το τέλος, το βάρος αυτό έφευγε.«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω», σημείωσε, «αλλά είχα μια καλή ζωή, μια καλή πορεία. Νομίζω ότι άφησα το σημάδι μου στον κόσμο και χαίρομαι που δεν έφυγα νωρίς, όπως τόσοι άλλοι».

Τα προβλήματα υγείας του ζευγαριού

Στα απομνημονεύματά του ο Όσμπορν αναφέρθηκε και στην απότομη απώλεια βάρους της Σάρον, μετά τη χρήση του φαρμάκου Ozempic: «Έχασε τόσο πολύ βάρος που νόμιζα πως θα λιώσει, πως θα χαθεί μπροστά στα μάτια μου». Παράλληλα, ο θρύλος της heavy metal παρουσιάζει τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε πριν από την αποχαιρετιστήρια συναυλία του και την επανένωσή του με τους Blach Sabbath. Περιγράφει πως βρέθηκε επανειλημμένα κοντά στον θάνατο και δεν πίστευε ότι θα φτάσει στο 2025.

Αρχικά, εκείνος και η Σάρον Όσμπορν σχεδίαζαν να φύγουν από το Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2024 για να προετοιμαστεί για την συναυλία. Όμως, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη σπονδυλική του στήλη, αλλά και πνευμονία, που επιδεινώθηκαν εξαιτίας της νόσου Πάρκινσον. Οι γιατροί αρνήθηκαν στην αρχή να τον χειρουργήσουν, καθώς«η ανάρρωση θα μπορούσε να τον σκοτώσει».



Παρόλα αυτά, οι δυο τους επέμειναν και οι γιατροί τελικά προχώρησαν σε επέμβαση. Η κατάστασή του, ωστόσο, επιδεινώθηκε δραματικά — εμφάνισε σήψη και, όπως έγραψε με το γνωστό του χιούμορ, «είχα τόσες πιθανότητες να επιζήσω από βαριά λοίμωξη σήψης όσες να κερδίσω την επόμενη σεζόν του Love Island».

Η οικογένειά του φοβόταν ότι δεν θα τα καταφέρει: «Η Σάρον δεν μου το είπε τότε, αλλά όλοι πίστευαν πως ήμουν χαμένος. Έκλαιγαν κάτω από τις σκάλες, κι εγώ απλώς σκεφτόμουν “οκ, είχα μια καλή ζωή, φτάνει, ως εδώ ήταν”».

Ωστόσο, ανέκαμψε και κατάφερε να βγει στη σκηνή για τελευταία φορά, χαρακτηρίζοντας τη συναυλία του «την τελευταία μου κραυγή, μετά από έξι τραυματικά χρόνια».«Όταν κοίταξα το πλήθος, ένιωσα ένα κύμα αγάπης να με πλημμυρίζει. Είχα δάκρυα στα μάτια, αλλά ένιωθα πιο ζωντανός από ποτέ. Ήταν μαγική νύχτα, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη».

