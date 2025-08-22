Tom Morello: Ο Ozzy Osbourne ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος του

Επίγνωση ότι πλησίαζε το τέλος του είχε ο Όζι Όσμπορν, όταν ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή με τους Black Sabbath, όπως αποκάλυψε ο στενός του φίλος και συνεργάτης, Τομ Μορέλο.

Ο κιθαρίστας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Q101 του Σικάγο, ανέφερε πως ο θρυλικός Όζι έδειχνε «εύθραυστος» το τελευταίο διάστημα, προτού αφήσει την τελευταία του πνοή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο Τομ Μορέλο, που εργάστηκε στο αποχαιρετιστήριο live των Black Sabbath με τίτλο Back to the Beginning στο Μπέρμιγχαμ στις 5 Ιουλίου, σημείωσε: «Το γεγονός ότι έζησε για να παίξει και να νιώσει αυτή την αγάπη για άλλη μια φορά… Ξέρεις, να παίξει το «Paranoid» και το «Crazy Train». Αν πρέπει να φύγεις — εννοώ, εύχομαι o Ozzy να ζούσε άλλα 30 χρόνια — αλλά αν πρέπει να φύγεις, πραγματικά ένιωθα ότι το ήξερε»

Ozzy Osbourne Knew the End Was Near During Final Black Sabbath Gig https://t.co/MtaqBEtGzl pic.twitter.com/a9KzkKnVFo — TMZ (@TMZ) August 22, 2025

Περιγράφοντας τον Osbourne ως «έναν από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών», ο Morello — κιθαρίστας των Rage Against the Machines και Audioslave — είπε ότι ήθελε να δημιουργήσει «την καλύτερη μέρα στην ιστορία του heavy metal».

«Eίχε την ευκαιρία να παίξει και να νιώσει την αγάπη όχι μόνο από τα συγκροτήματα, όχι μόνο από τους 40.000 ανθρώπους στο στάδιο, αλλά από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

«Εκείνη την ημέρα, ένα εκατομμύριο πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει στραβά, και ίσως τρία πράγματι πήγαν. Αλλά ήταν μια πνευματικά υπέροχη στιγμή για όλους τους οπαδούς του ροκ εντ ρολ», αναπολεί ο Morello, προσθέτοντας: «Ο Ozzy και οι Sabbath δεν θα μπορούσαν να είναι πιο σημαντικοί για μένα προσωπικά, ως οπαδό και ως καλλιτέχνη».

Παρά το «τραγικό» τέλος, όπως το χαρακτήρισε, ο Τομ Μορέλο, υπογράμμισε ότι η ίδια η ζωή του Όσμπορν υπήρξε θαύμα: «Ο Όζι ζούσε πάντα στο χείλος του γκρεμού. Το ότι έζησε όσο έζησε είναι πραγματικό θαύμα».

Ο μουσικός διευθυντής παραδέχτηκε πάντως πως, παρά τα χρόνια καταχρήσεων και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο θάνατος του Όζι Όσμπορν τον αιφνιδίασε: «Ήταν εύθραυστος για ένα διάστημα, αλλά φίλοι μου τον είδαν μόλις μία εβδομάδα μετά. Ήταν σε μια άλλη εκδήλωση στο Μπέρμιγχαμ. Δεν ήταν στο κρεβάτι του θανάτου. Ζούσε κανονικά τη ζωή του. Ήταν μια τρομερή και τραγική έκπληξη».

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε 17 ημέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, η αιτία ήταν ανακοπή καρδιάς, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσος και η νόσος του Πάρκινσον.

