Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε η Δούκισσα Νομικού, η οποία αποφάσισε να δοκιμάσει για πρώτη φορά rafting μαζί με τα παιδιά της.

Η παρουσιάστρια, που αγαπά τη φύση και τις αποδράσεις εκτός πόλης, μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμές από τη δραστηριότητα αυτή, αποκαλύπτοντας πως δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα βρεθούν σε ποτάμι με φουσκωτή βάρκα.

Με κράνη, σωσίβια και μεγάλα χαμόγελα, μητέρα και παιδιά μπήκαν στα ορμητικά νερά, αναζητώντας την αδρεναλίνη όσο και την επαφή με το φυσικό τοπίο.

Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ, όπου εκτός από στιγμιότυπα από την κατάβαση, φαίνονται και εικόνες που δείχνουν πόσο όμορφα πέρασαν όλοι μαζί.

«Η πρώτη μας φορά rafting. Δεν θα είναι η τελευταία» έγραψε χαρακτηριστικά η Δούκισσα Νομικού.

