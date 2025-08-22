search
22.08.2025 08:54

Αλεξάνδρα Νίκα: Η ανάρτηση με τις γαμήλιες φωτογραφίες και το εντυπωσιακό νυφικό (photos)

22.08.2025 08:54
argyros_nika_gamos

Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η σύντροφος του τραγουδιστή ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες της ως νύφη, αλλά και εικόνες από την άφιξη και την αναχώρησή της στο πλευρό του αγαπημένου της.

Υπενθυμίζεται ότι ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου σε πολυτελές θέρετρο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, στενούς φίλους του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023, ενώ η γέννηση του γιου τους τον περασμένο Νοέμβριο ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.

