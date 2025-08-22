Αλεξάνδρα Νίκα: Η ανάρτηση με τις γαμήλιες φωτογραφίες και το εντυπωσιακό νυφικό (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα.
Η σύντροφος του τραγουδιστή ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες της ως νύφη, αλλά και εικόνες από την άφιξη και την αναχώρησή της στο πλευρό του αγαπημένου της.
Υπενθυμίζεται ότι ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου σε πολυτελές θέρετρο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, στενούς φίλους του δημοφιλούς καλλιτέχνη.
Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023, ενώ η γέννηση του γιου τους τον περασμένο Νοέμβριο ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.
