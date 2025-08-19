Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το άλμπουμ των διακοπών τους στο Costa Navarino (photos)

Λίγο μετά τον γάμο τους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα συνεχίζουν τις διακοπές τους.

Μετά τα νησιά του Ιονίου, σειρά πήρε η Μεσσηνία και το διάσημο Costa Navarino.

Το ζευγάρι περνά στιγμές χαλάρωσης στο πολυτελές ξενοδοχείο Costa Navarino και δείχνουν να το απολαμβάνουν.

Και οι δύο ανέβασαν φωτογραφίες από διάφορα σημεία του ξενοδοχείου, δείχνοντας τις ευτυχισμένες και ανέμελες στιγμές του ζουν.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής πόζαρε μέσα στη πισίνα και στο γήπεδο του γκολφ, ενώ η σύζυγός του πόζαρε στην παραλία σε μια από τις εξόδους τους, ενώ, μοιράστηκε και στιγμιότυπα από το δωμάτιο τους.

