ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:48
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

19.08.2025 10:45

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το άλμπουμ των διακοπών τους στο Costa Navarino (photos)

19.08.2025 10:45
nika_argyros

Λίγο μετά τον γάμο τους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα συνεχίζουν τις διακοπές τους.

Μετά τα νησιά του Ιονίου, σειρά πήρε η Μεσσηνία και το διάσημο Costa Navarino.

Το ζευγάρι περνά στιγμές χαλάρωσης στο πολυτελές ξενοδοχείο Costa Navarino και δείχνουν να το απολαμβάνουν.

Και οι δύο ανέβασαν φωτογραφίες από διάφορα σημεία του ξενοδοχείου, δείχνοντας τις ευτυχισμένες και ανέμελες στιγμές του ζουν.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής πόζαρε μέσα στη πισίνα και στο γήπεδο του γκολφ, ενώ η σύζυγός του πόζαρε στην παραλία σε μια από τις εξόδους τους, ενώ, μοιράστηκε και στιγμιότυπα από το δωμάτιο τους.

egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Πήραν εξιτήριο οι δύο εγκαυματίες, χειρουργήθηκε ο οδηγός του φορτηγού

Niall_Horan
LIFESTYLE

Ο Niall Horan επέστρεψε στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του Liam Payne (video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος έπεσε σε ύφαλο στην Πάτμο – Τραυματίστηκε τουρίστρια, συνελήφθη ο καπετάνιος

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» για εμάς ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα

enydreio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πρόταση γάμου-έκπληξη από τον βυθό του Ενυδρείου του Ηρακλείου

kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

1 / 3